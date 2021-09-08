AKP ile CHP’nin pankart savaşı

Aydın'da Çine Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü ilçede gerginliğe neden oldu. Yapılan ihaleyi müjde olarak duyuran AKP, cezaevinin Çine’ye ilçe ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtirken, CHP ise cezaevinin ilçede güvenlik sorunu yaratacağını, ilçenin cezalandırıldığını dile getirdi. Her iki partinin milletvekilleri art arda açıklamalar yaptı.

Latif SANSÜR

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Çine'nin göbeğine cezaevi istemediklerini belirten CHP'liler ilçe binasına üzerinde, “AKP Milletvekili sayın Mustafa Savaş, Çine'nin göbeğine çaktığınız cezaevi kazığı ile anılacaksınız. Gelecekte Çine'nin gençleri size teşekkür edecekler. Hiç merak etmeyin” yazılı pankart astı. CHP'ye yanıt gecikmedi, AKP'liler ilçe binasına astıkları pankartta, “AK Parti Milletvekilimiz sayın Mustafa Savaş'ın Çine'miz için ürettiği hizmetleri ve ilçemizin esnafımızın kalkınması için yürüttüğü çalışmaları itiraf eden CHP Çine İlçe Örgütü'ne teşekkür ederiz. CHP yönetimlerine heykel projelerinde başarılar dileriz” mesajını verdi.

SAVAŞ: POLEMİK YARATILMAK İSTENİYOR

Tartışmaların odağındaki AKP Milletvekili Mustafa Savaş, Çine'de bir cezaevi polemiği yaratılmaya çalışıldığını belirterek “Bu konuyu açmak istemiyordum, ama ilçemize yeni cezaevi kazandıracağız. Kendi kafama göre değil, ilçemizin bütün sivil toplum örgütlerinin fikrini alarak bu proje üzerinde çalıştım ve bu projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Çünkü buraya yapılmazsa bu proje başka yere yapılacaktı” dedi.

BÜLBÜL: CEZAEVİ YERİNE İSTİHDAM YATIRIMI YAPILSIN

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül Çine’de ilçe merkezine yapılmasının hem sosyolojik, hem de güvenlik açısından sonuçları olacağını belirtti. Bülbül, cezaevi yerine istihdam projelerine yer verilmesini istedi. AKP iktidarının istihdam projeleri yerine cezaevi projelerine ağırlık verdiğini belirten Bülbül, “2019'da cezaevlerine ayrılan bütçe 6 milyar 993 milyon 138 bin iken, 2021'de 9 milyar 639 milyon 43 bin lira olmuş. Her yıl istikrarlı bir şekilde artan cezaevleri bütçesi Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinden daha fazla. Bir de bunun yanında cezaevleri koşulları insanlık dışı koşullar. Bu kadar bütçeyi ceza sistemine yatırmak yerine istihdam yaratacak, işsize iş imkanı sağlayacak yatırımlara neden harcanmıyor” diye sorarak AKP'nin cezaevi ve millet bahçesi dışında memlekete vereceği bir şey kalmadığının anlaşıldığını söyledi.

TÜRKİYE CEZAEVİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

AKP iktidarının ülkeyi cezaevine çevirdiğini söyleyen Bülbül şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede 368 infaz kurumu var ve bu kurumların kapasitesi 251 bin 89. Son verilere göre de hükümlü ve tutuklu sayısı toplam 297 bin 19. Bu sayıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke içinde cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu ülke konumundayız. AKP onarıcı adalet için neler yapabiliriz, suç oranlarını, tutuklu sayılarını nasıl düşürebiliriz diye düşünmek yerine hiçbir politika üretmeden cezaevi inşa ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde, yeni ceza infaz kurumlarının yapılmasının zorunluluk arz ettiği ifade ediliyor. Ülke bu zihniyetle resmen cezaevi ülkesine döndü. Bu kadar sığ bir bakış açısıyla bir arpa boyu yol almak bir kenara, ülke ancak geriye gider.”