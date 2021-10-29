AKP-MHP grubu ile CHP-İYİ Parti grubu arasında oylama krizi!

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi’nde çoğunluktaki AKP-MHP grubu, 7 başkanlık teklifinin 6’sına, komisyonlarda uygun bulmalarına karşın oylama sırasında blok halinde “hayır” oyu kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis oturumunda, komisyonlarda ve mecliste çoğunlukta olan AKP-MHP grubu ile CHP-İYİ Parti grubu arasında oylama krizi yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan meclisin 18 Ekim tarihli ikinci bileşiminde 7 gündem maddesi oylandı.

AKP Grubu, oylamalar öncesinde söz alarak neredeyse her oturumda tartışma konusu olan oylama yöntemi ile ilgili “Komisyon görüşünün oylatılmasını istiyoruz. Başkanlık teklifini oylatacaksınız bugün bütün gündem maddelerine ‘hayır' oyu vereceğiz. İBB'de, diğer ilçelerde ve illerde komisyon raporu oylanıyor. Doğrusu budur” açıklamasında bulundu. Ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi.

‘HAYIR’A RAĞMEN KABUL EDİLDİ

İlk olarak Valilik, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, muhtarlıklar, camiler, Kuran kurslarında çalıştırılmak üzere 103 personelin 1 yıl geçici süreyle görevlendirilmesi teklifi oylandı. Teklife, komisyonda kabul etmelerine rağmen mecliste “hayır” oyu veren çoğunluktaki AKP ve MHP'li üyelere rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste 25 AKP'li, 2 MHP'li, 16 CHP'li, 2 İYİ Partili meclis üyesi bulunuyor. Ancak oylama sırasında mecliste 17'ye 17'ye eşitlik vardı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un oyu da 2 sayıldığı için teklif kabul edildi.

“BELKİ MAAŞ VEREMEYECEĞİZ”

Ardından meclis salonu dışındaki AKP'li meclis üyeleri ,oylamada çoğunluğu sağlamak için partililer tarafından meclis salonuna çağrıldı ve eşitlik bozuldu. Sulh talebi, 3 imar planı ve ödenek aktarma tekliflerinden oluşan 5 madde, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Oturumda sadece meclis tutanaklarının okunmuş sayılmasına ilişkin rutin gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Komisyonlarda kabul etmelerine rağmen mecliste “hayır” oyu verilmesine tepki gösteren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bu şu demek; depremle ilgili araçları alamayacağız demek, parkın ihalesini yapamayacağız demek. Başka parklarla ilgili diğer işlemleri yapamayacağız demek. Belki de birilerinin maaşlarını veremeyeceğiz demek. Esenyurt'a hayırlı olsun” dedi.