AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da elektriğin ücretsiz olması konusunda yaptığı açıklamaya yanıt verdi: Hikaye bizim memlekette, Adana’da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi.

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AKP Belediye Başkanları ve İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da elektriğin ücretsiz olması konusunda yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

– Hikaye bizim memlekette, Adana'da devam ediyor. Bu bir diziye dönüşmeye başladı. Seyircisi ne kadar bilmiyorum ama senaryosu, oyunculuğu kötü bir dizi. Belediyelerin yetki ve görev alanında olmayan bir açıklama yapıyor. Siyasi rüşvet ve siyasi şantaj arasında salınan maalesef siyasi etikle bağdaştırılamayacak bir üslup. Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaştır. Vatandaşa giderek şartlı bir anlayışla, siyasi rüşvet, şantaj anlamına gelecek cümleler kurulması hiçbir siyasetçiye yakışmaz.

TUTARSIZLIK DEVAM EDİYOR

– Dün Adana'daydı Kılıçdaroğlu. Orada kendisine bu soru soruldu. Bu sefer zihni sinir projesi ortaya çıktı. O da şu, ‘Taşlık arazilere güneş panelleri kuracağız, oradan elektrik vereceğiz ama Adana'da yeterince taşlık arazi yok' diye. Sahra hastanesinden başlayan bu dizi kötü bir şekilde devam ediyor. Tutarsızlık üzerine tutarsızlık devam ediyor.

– Ana muhalefet partisi olarak nitelenecek bir parti bir şey söylediği zaman altı dolu olur diye düşünüyorsunuz ama maalesef siyasi tembellik ile siyasi tutarsızlık arasında gidip gelen, çoğu kez vatandaştan özür dilemeyi gerektirecek birtakım siyasi savunmalar içine girmeye devam ediyorlar. Şanlıurfa'da ortaya koyduğu bu yaklaşımın bir saçmalıklar dizisi olarak son noktası Adana'da konulmuştur.

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