AKP ve MHP ittifakının oyları mum gibi eriyor

Yöneylem Araştırma’nın 27 ilde yaptığı ankete göre vatandaşlar ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor ve seçim istiyor. Ankete göre Millet İttifakı’nın desteği yüzde 36, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 34.7 oldu.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağustos ayında Yöneylem Araştırma'nın 27 ilde 3 bin 40 kişiyle yaptığı araştırmaya göre halkın büyük bölümü ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor ve erken seçim istiyor. Anketteki “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusuna yüzde 59.7 ‘kötü yönetilmektedir' cevabı verildi. Halkın yüzde 55.2'si ise erken seçim istedi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları ise şöyle: AKP 31.5, CHP 27.1, İYİ Parti 14.7, HDP 10.3, MHP 8.2, DEVA 1.7, SP 1.1. Gelecek 0.6. “Hangi ittifaka oy verirsiniz?” sorusuna ise Millet yüzde 36.7, Cumhur yüzde 34.7 cevapları verildi. Halkın yüzde 46.6'sı seçimde Meclis çoğunluğunu muhalefetin kazanacağını düşünüyor.

“ASLA OY VERMEM”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a ‘kesinlikle oy veririm' diyenler yüzde 32.6, ‘asla oy vermem' diyenler yüzde 56.9. İkinci turda yüzde 50.4 “muhalefetin adayına oy veririm” dedi. Erdoğan'a destek yüzde 34.7'de kaldı. İkinci turda Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.9, Meral Akşener yüzde 45.6, Ekrem İmamoğlu yüzde 48.5 ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 53.8 oy alıyor. 4 isim de ikinci turda Erdoğan'dan daha fazla desteği sahip.