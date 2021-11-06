AKP ve MHP, sahte belgeyle engelli maaşı alan 442 bin kişiye sahip çıktı

Sayıştay, son üç yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli olmayan 442 bin 309 kişiye, 11.6 milyar TL usulsüz ödeme yapıldığını tespit etti.

Deniz AYHAN

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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da engelli olmayanlara yapılan usulsüz ödemenin araştırılması için Meclis'e önerge verdi. Kasap, Meclis araştırma önergesinin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

“2018 ve 2019 yıllarında Sayıştay'ın da tespit ettiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli olmayan tam 442 bin 309 kişiye toplam 6.9 milyar lira usulsüz ödemede bulundu. 2020 yılında da usulsüz ödemelere devam edildi. Kamu zararı son 3 yılda yaklaşık 11.6 milyar TL'ye ulaştı. Tüyü bitmemiş yetimin ve gerçekten engelli olan ama engelli maaşı alamayan binlerce insanın hakkı gasp ediliyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor.”

“HAKSIZLIĞA İTİRAZ EDİN”

Kasap, Hz. Muhammet'in sözünü hatırlatarak, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Aile Bakanlığı'nın bu usulsüzlüğüne göz mü yumacaksınız? Gerçek engelli vatandaşlarımızın hakkını korumak için bu Meclis araştırma önergesine kabul oyu verin, yapılan haksızlığa, usulsüzlüğe bir itirazınız olsun” dedi. Yapılan oylama sonucunda önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kasap, “Dibine kadar yolsuzluğa batmış, usulsüzlükte sınır tanımayan Cumhur İttifakı oylamada tutunduğu tavırla kamunun zarara uğratılmasına göz yummuş, milletin yanında değil karşısında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” açıklaması yaptı.