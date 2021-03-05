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AKP’de ‘Lebalep’ arabaşı ziyafeti

Lokantalara saat sınırı ve yüzde 50 kapasite kuralı getirilirken Yozgat’ın Yerköy AKP ilçe örgütü “Arabaşı ziyafeti” (Yatmadan önce yapılan sohbetler sırasında ikram edilen ara öğün) düzenledi.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 01:54, 05/03/2021
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AKP’de ‘Lebalep’ arabaşı ziyafeti

AKP İlçe Başkanlığı, köy muhtarlarıyla toplantı yaptı, 100'e yakın kişinin katıldığı toplantıda yerel yemek arabaşı ikram edildi. Sosyal mesafe kuralına ve hijyen şartlarına ise uyulmadı.

Bu arada yine Yerköy'de CHP'lilerin bir davette verdikleri mesafesiz pozlar da dikkat çekti. İlçe Başkanı Hacı Dereli “Yozgat sarı listede olduğu için düzenledik. Süreç çok uzadı, insanlar sıkıldı” dedi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Yozgat'ta vaka yok denecek kadar az. Maske kuralına riayet ederek toplantıyı yaptık. Alanımız çok geniş. 61 kişi vardı. 150 metre kare bir alanda yaptık. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum.”

AKP CHP Sözcü Yozgat
Yayınlanma Tarihi:05:00,