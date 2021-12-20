AKP’deki gri seçmen kitlesi Millet İttifakı’na yöneliyor

Gezici, “Erdoğan çözüm değil, sorun yaratan bir figüre dö-nüştü” dedi ve ekledi: 42 yaş altı seçmen AKP’ye oy vermekte zorlanıyor. Millet İttifakı’nın bu grup üzerinde çekici etkisi var.

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Gezici Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Strateji Uzmanı Murat Gezici, ekonomi ve seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidarın politikalarını eleştiren Gezici, “AKP'nin, demokrasiyi zayıflatarak farklı sesleri bastırması, otoriterleşmesi; kaygıyı, korkuyu, endişeyi yaygınlaştırdı ve yabancı yatırımcıları uzaklaştırdı. Onca hırçın, agresif, kutuplaştırıcı siyasetin sonunda geldiğimiz noktada müthiş bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık” dedi.

AKP-MHP 9 PUAN ERİDİ

Gezici, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan halk desteğinin azaldığını belirtip şu açıklamayı yaptı: “Erdoğan'ın karşısında artık kızgın, öfkeli bir halk var. Hükümetin eleştirileri duymazdan gelmesi, kendi modelinde ısrar etmesi ve ısrar ettikçe de ekonomik krizi derinleştirmesi, Erdoğan'ın karizmasını sarsıyor… Artık çözüm yaratan değil, sorun yaratan bir politik figüre dönmüş durumda Erdoğan. Şu anda Cumhur İttifakı'nda toplamda 8-9 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz.” Gezici, seçim sonuçlarına 1980-1999 doğumlu Y kuşağının etkisine dikkat çekti. Gezici “Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı önümüzdeki seçimleri nasıl etkileyecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:

ALTERNATİF SESLER

“AKP'ye destek veren seçmenin, ekonomik sorunlardan dolayı kararsız olduğunu görüyoruz. AKP içinde azımsanmayacak gri seçmen kitlesi var. Kararsız da diyebileceğimiz bu seçmen kitlesi, 2001'den itibaren oy kullanmaya başlamış olan seçmen aslında. Bu seçmen, bugün yaklaşık 41-42 yaşında. Bugün 42 yaş altı seçmen AKP'ye oy vermekte zorlanıyor. Çünkü ekonomideki sarsılmadan derinden etkilenen bu kesim, alternatif seslere kulak vermekten yana. Özellikle CHP tarafından ekonomi ile ilgili yapılan eleştiriler ve vaatler bu kesimi etkiliyor. Millet İttifakı'nın AKP seçmeni içinde yer alan bu grup üzerinde çekici bir etkisi olduğunu görüyoruz.”