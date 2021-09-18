AKP’den CHP’li belediye borç mirası

Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi, AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle personeline maaş ödeyemez hale geldi.

İsmail AKDUMAN

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31 Mart yerel seçimlerinde sonra görevi AKP’den devralan CHP’li Cemil Deveci, geçmiş dönem kalan borçlar nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

2.5 yıldır AKP’den kalan borçları ödemekte zorluk çeken belediye kredi alamadı. Hatta banka hesaplarına, sosyal tesislerine, başkanın makam odası ile makam aracına, personelin kullandığı masa, sandalye, bilgisayar ile çay ocağındaki bardak, kaşık, buzdolabı gibi malzemelere bile haciz uygulandı.

Gelirleri iyice düşen belediye personeline maaş veremez hale geldi.

“400’DEN FAZLA NORM KADROSU İŞÇİ VAR”

Atakum Belediyesi’nin yaşadığı mali krizin artık tarif edilemez boyuta ulaştığını belirten Deveci, KHK ile belediye bünyesine geçmiş, sendika üyesi ya da memurların maaşlarını bir hafta 10 gün içinde parça parça ödeyebildiklerini söyledi. Kimse ekmeğinden olmasın diye iyi niyetli davrandığını belirten Deveci, “İyi niyetli, samimi davrandım. Kimse ekmeğinden olmasın istedim. Şirket bünyesindeki tüm çalışanlara tebligat gönderdim. 400’den fazla mevcut norm kadro üstünde işçi var. Uzman bir firmayla hangi birimde hangi isimler var tek tek tespit ettiriyorum. Atakum Belediyesi, istihdam ofisi ya da işçi bulma kurumu değil. Pandemi de 100-150 personel kısa çalışmada ödeneği aldılar. Bunun bir adım ötesini bilmeleri lazım. Anlayışlı davranmıyorlar bir de dedikodu üretiyorlar. Biz zaten maaşları zamanında tam ödüyoruz demiyoruz ki; mali şartlar gereği parça parça bir hafta 10 gün içinde tamamlıyoruz” diye konuştu.

“ANKARA’DAN PARA AL BELEDİYEYİ YÖNET”

Alacaklıların organize bir şekilde belediye yönetimi ile bir araya gelmekten geri durduğunu kaydeden Başkan Deveci, “Bugüne kadar bu belediyeyi nasıl yönetmişler. Ankara’ya gitmişler, merkezi hükümet destekli borç alabilmişler. Şehir hızla büyüyor diye sürekli altyapı bütçesi oluşturmuşlar, para almışlar. Şunu iyi anladım ki; bu kentte samimi, vicdanının sesini dinleyen siyasetçiye yer yok. Seyir Terasını bedavaya haczettiler. Bugün geldiler Atakum Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu’nda değer tespiti yaptılar. Haftaya Ankara’dan umutla beklediğimiz bir haber var. O da olmazsa Atakum Belediyesi’nin hizmet binasının duvarına ‘Satılık Belediye hizmet binası’ yazılı afiş asacağım” ifadelerini kullandı.