AKP’den İmamoğlu’na ön soruşturma açıklaması: Gereksiz bir adım

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP’de yaşanan son istifaları değerlendiren Turan, “Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer istifa etti. Tabi ki bu CHP’nin kendi sorunudur, iç meselesidir. Söylemek isterim ki CHP’nin, artık yönetilemeyen, umut olmaktan çok uzak, iktidar alternatifinin çok ötesinde savrulan bir parti haline geldiğini bugün bir kez daha teyit etmiş olduk. Sadece su alan bir gemi değil, pusulasız bir kaptanla rotasını iyice kaybetmiş bir gemi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI ÇOK KIYMETLİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa taslak metnine ilişkin konuşan Turan, şu değerlendirmeleri yaptı:

*Öncelikle şunu ifade etmek isterim; MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. MHP’nin davetimize olumlu yaklaşıp, büyük bir mesai harcayıp, emek verip, hızlı bir şekilde bu çalışmasını nihayete erdirip, kamuoyuyla paylaşmasını çok kıymetli buluyoruz. Bizler de her çalışmanın bu süreçte özel değerlendirileceğini, çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz.

*Çünkü önümüzde darbe ürünü bir anayasa var. 40 yılda tam 19 defa değiştirilmiş, milletimizin yıllarını çalmış, zaman kaybettirmiş, vesayetin büyümesine en büyük katkıyı vermiş, imam hatiplerin kapatılması gibi, başörtüsü, kat sayısı meseleleri gibi, 367 krizi gibi ülkemize onlarca yıl kaybettiren sorunların temelinde yatan bir darbe ürünü anayasa var.

*Bu anayasa değişikliği ile ilgili tüm partilerimize Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı olmuştu. Bu çağrıdan sonra da tüm partilerin iyi niyetle uzlaşı zemini içerisinde bir çalışma yapacağını, bir metin ortaya çıkaracağını bu metinler üzerinden bir değerlendirme yapılacağını ifade etmiştik. Dün ilk adım atılmış oldu. Sayın Bahçeli’nin bu konudaki açıklamasını çok kıymetli buluyoruz.

AKP’NİN ANAYASA HAZIRLIĞI

Turan, AKP’nin de ortaya çıkacak metni başta Cumhur İttifakı MHP olmak üzere tüm partilerle paylaşacaklarını aktardı. AKP’nin, yeni anayasaya Prof. Dr. Yavuz Atar’ın başkanlığında önemli ve nitelikli bir ekip ile çalıştığını belirten Turan, çalışmaların büyük oranda nihayete erdiğini fakat siyaset dili açısından bakıldığında bu çalışmaların parti kurullarınca tartışılacağını, değerlendirileceğini ve şekillendirileceğini bildirdi.

Turan, “Bizim de bu şekilde metnimiz ortaya çıktıktan sonra bunu Cumhur İttifakı başta olmak üzere bütün paydaşlarla paylaşacağımızı, partilerin hepsinin de bu tartışmaları yapmasının kıymetli olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“MUHALEFETİN ANAYASA YORUMLARI”

Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 100 maddelik anayasa metnini açıklamasının hemen ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, metne ilişkin sözlerini hatırlatan Turan, “Dün bir hayal kırıklığı oldu, MHP’nin açıklamış olduğu anayasayla ilgili İYİ Parti’nin Grup Başkanvekili buraya gelip daha okumadığı, içeriğini bilmediği yan gözle bile bakmadığı bir metne, çalışmaya saygısızlık yaparak reddettiklerini açıkladı. Siyasi kararlarıdır, saygı duyuyorum. Fakat asgari nezaket diye bir beklenti olması lazım” ifadelerini kullandı.

RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, “Bizim duruşumuz bellidir. AK Parti’yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır. Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA

Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ön soruşturmayla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi:

*Biz İmamoğlu’nun kendi hizmetleri ile gündeme gelmesini isteriz. Siyasi polemiklerle gereksiz kavgalarla anlamsız tartışmalarla gündem olup, ileri yıllardaki siyasi iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız. Belediye Başkanlığı hizmet makamıdır. Bir tek hizmeti olmayan kişilerin uyduruk konularla gündem olmasını ibretle izliyoruz.

“İMKAN VERECEK ADIMLAR ATILMAMASI LAZIM”

*Elini nereye bağlamışsa bağlamış bu bizim konumuz değil. Gereksiz bir adım atılmış gördüğüm kadarıyla. İmamoğlu’nun kimliğini kişiliğini herkes biliyor.

*Hizmet yapmaktan öte ileriki yıllar için psikolojik manevralar yaptığını görüyoruz. Bu tarz niyeti olan bir insana imkan verecek adımlar atılmaması lazım. Gereksiz bir konu diye düşünüyorum. DHA

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