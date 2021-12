AKP’den istifa eden Kürşat Kılıç skandal görüntüler için ‘kumpas’ dedi

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla patisinden istifa etti. İşlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifa ettiğini duyuran Kılıç’a ait olduğu iddia edilen skandal bir video yayınlandı. Görüntülerde Kılıç'ın makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızdığı iddia edildi. Telefonlarını kapatan Kılınç’ın istifasına ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, "Kendisiyle görüştüm. Uyuşturucu içmediğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi bize" ifadelerini kullandı.

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, dün akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur”

SKANDAL BİR VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Kılıç'ın istifanın arkasında ise skandal bir video yattığı öne sürüldü. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından çekilen görüntülerde Kılıç'ın sızdığı görülürken, çekmecede ise hassas tartının hemen yanında poşet içinde ‘metamfetamin' olduğu iddia edilen uyuşturucu madde olduğu yer alıyor. Kılıç'ın masasının üzerinde ise metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet görülüyor.

TELEFONLARINI KAPATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Kürşat Kılıç'ın telefonuna ulaşılamazken istifasını sunduğu Facebook hesabı ise kapatıldı.

“UYUŞTURUCU İÇMİYOR, KUMPAS KURULMUŞ”

Skandal görüntülerin ardından ulaştığımız AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile konuya ilişkin yaptığı konuşmayı SÖZCÜ'ye anlattı. Kılıç'ın görüntüler hakkında ‘kumpas' dediğini ifade eden Başer şunları söyledi:

“Önceki gün işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifasını vermişti. Şu an da bizden ayrıldı ve ilçe başkanımız değil. Kendisiyle görüştüm. Uyuşturucu içmediğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi bize. Şu an savcılığa da kendisine kumpas kurulduğuna ilişkin suç duyurusu var. Şu an konu yargıya taşındığı için bizim burada daha başka bir şey söylememiz doğru olmaz”

“UYUŞTUTUCU ÇEKERKEN MASALARA SIZANLARA MI GÜVENELİM?”

Kürşat Kılıç'ın skandal görüntülerinin ardından biçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterirken, paylaşımında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u etiketleyen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, “İçki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin” diyen Numan Kurtulmuş; uyuşturucu çekerken masalarda sızanlara mı güvenelim?” ifadelerini kullandı.

“3 YILDIR İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU”

Görüntüleri ortaya çıkan ve asıl mesleği Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olan Kürşat Kılıç, 2018 yılında AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı'nın istifa etmesinin ardından genel merkez tarafından ilçe başkanlığı görevi verildi. 2020 yılında 7'nci olağan genel kurulda güven tazeleyen Kılıç, 3 yıldır AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

