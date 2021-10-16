AKP’den Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

* Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur.

* Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı ‘Yassıada’ zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.

“LİNÇ SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ'”

AKP’li Çelik, ‘sivil toplum örgütlerine dönük linç siyasetine geçit vermeyeceklerini’ belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun sivil toplum örgütlerini aynı ’28 Şubat’ diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye’nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz.

* Sayın Kılıçdaroğlu kamu düzenini tehdit etmeye son vererek hukuk devleti çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur. Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir.

* Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir.

* Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz. DHA