AKP’den samuray kılıçlı kadın katliamına tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürmesi sonrası açıklama yaptı.

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İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz’un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan cinayetle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

– Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz’e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve ‘savunmasız’ olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir.

YÜREK KANATAN BİR ACIMIZ VAR

– Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var.

– Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde ‘Yeter’ diyelim; ‘dur’ diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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