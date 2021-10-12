AKP’den ‘siyasi cinayet’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, siyasi cinayetler ve faili meçhul tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini öne sürerek; “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yaptığı açıklamada “siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var” diye konuşmuştu…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır” ifadelerine yer verdi.