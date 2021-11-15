AKP’den yüzde 50+1 açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, tartışmalara neden olan 50+1 tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Önümüzdeki seçime bu sistemle gidilecek" dedi. Öte yandan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın görevi bırakmasıyla ilgili de AKP'den ilk açıklama geldi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Siyasetteki yüzde 50+1 tartışmasına değinen Çelik şunları söyledi;

*Türkiye’nin siyasi tecrübesi hafızalarımızda taze. Bu sistem tartışmalarına birdenbire gelinmedi.

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de meşrudur parlamenter sistemi de meşrudur. Pek çok siyasetçi mevcut sistemin istikrar üretmediğini, Türkiye’nin Başkanlık sistemi üretmesi gerektiğini ifade etti.

*Literatür dolu, yapılan açıklamalar net. Türkiye’de parlamenter sistemin bugün parlamenter sistem savunuculuğu yapanların pek çoğu, parlamenter sistemin rahat nefes almasına imkan vermediler, zehirlediler.

*Askeri vesayet ve yargı vesayetiyle zehirlediler. Birden bire hidayete ermişlerse hadi bunu da olumlu karşılayalım.

*Önümüzdeki seçime bu sistemle gidilecek.

NACİ BOSTANCI AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görevi bırakmasıyla ilgili de Çelik, “2023 seçimlerine giderken, 2023 seçimleri çerçevesinde yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. Değerlendirmelerimizde, İsmet Yılmaz Bey'in ismi öne çıktı. Asıl takdir makamı gruptur. Kararı milletvekillerimiz verecektir” dedi.