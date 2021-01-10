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AKP’li Ardıç’a yanıt: Vitrin mankeni değil okulumu savunan Boğaziçiliyim

AKP'li Mehmet Ardıç'ın 'vitrin mankeni' dediği başörtülü Boğaziçi öğrencisi Buse Büyükkeskin, öğrenci kimlik kartını paylaşarak, "Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:36, 10/01/2021
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AKP’li Ardıç’a yanıt: Vitrin mankeni değil okulumu savunan Boğaziçiliyim

Daha önce AKP’nin Kırşehir İl Başkanı adayı olan gazeteci Mehmet Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da CHP’li başörtülü kadınlar için kullandığı ‘vitrin mankeni’ ifadesini, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere katılan başörtülü öğrenci için kullandı. Boğaziçi öğrencilerinin türkü söylediği videodan söz konusu öğrencinin bulunduğu 7 saniyelik bölümü keserek paylaşan Ardıç, “Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş” ifadesini kullandı.

Görüntüdeki öğrenci Mehmet Ardıç’a sosyal medyadan öğrenci kimlik kartını paylaşarak yanıt verdi. Adının Buse Büyükkeskin olduğu öğrenilen Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi, “Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz” dedi.

GALATA KULESİ PAYLAŞIMI DA OLAY OLDU

Mehmet Ardıç, geçtiğimiz gün Galata Kulesi’nin ışıklandırımasıyla ilgili sözleriyle de gündem olmuştu. Galata Kulesi’nin renkli fotoğrafının üstüne, “Bu işte bir i..nelik var gibi, mesaj kime İBB” yazan Ardıç, Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletildiğini unuttu. Kısa bir süre sonra Ardıç bu paylaşımını sildi.

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