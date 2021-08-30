AKP’li başkan, 30 Ağustos törenlerinde Maçoğlu’nun üzerine yürüdü iddiası

CHP Tunceli il başkanı Ali Mustafa Çelik 30 Ağustos törenlerinde Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yangınla ilgili aralarında yapmış olduğu tartışma sırasında AKP Tunceli il başkanı Sercan Özaydın’ın belediye başkanı Maçoğlu’nun üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’de orman yangınlarına havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle yapılan eleştirilere sosyal medyadan “yaygara” diyerek tepki çekmişti. Kentte gerçekleşen 30 Ağustos resmi törenlerinde Tunceli Valisi ile belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun törende yangınla ilgili yapmış olduklarında tartışma esnasında AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın başkan Maçoğlu'nun üzerine yürüdüğü iddia edildi.

“AKP’Lİ BAŞKAN MAÇOĞLU’NUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ”

30 Ağustos törenlerine gölge düşüldüğünü belirten CHP Tunceli il başkanı Ali Mustafa Çelik: Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu kendi aralarında yangınla ilgili bir sözlü bir tartışma yaparlarken AKP Tunceli il başkanı Sercan Özaydın ve birkaç kişi Sayın Maçoğlu'nun saygısızca bir tavırlar içerisinde üzerine yürüdü. Bu davranışından dolayı Sercan Özaydın'ı şiddetle kınıyoruz.

“ÖYLE BİR ŞEYE TAVİZ VERMEM”

Olayla ilgili konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise, “Vali beyle yangınla alakalı aramızda bir tartışma varken etrafımızla bir toplanmalar oldu ama ben öyle üzerime yürümeyi görmedim. Kaldı ki öyle bir şeye taviz vermem ama CHP il başkanı AKP il başkanının koşarak geldiğine dair söylemleri oldu ama ben onu görmedim. Ben bana doğru bir hamlesini görmedim öyle bir şey olsa buna hayatta taviz vermem” ifadelerini kullandı.