AKP’li başkan art arda gelen acı haberlerle yıkıldı

Ümraniye Belediyesi, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medyasından yapılan açıklamada, “Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Dualarınızı bekleriz” denildi.

AKP Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Zirekoğlu ise, “Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Bey'in kıymetli annesi Safinaz Yıldırım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de başsağlığı dileyerek, “Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın annesi Safinaz Yıldırım’ı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladık. Yıldırım ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim” mesajını paylaştı.

10 GÜN ÖNCE BABASI VEFAT ETMİŞTİ

İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın 10 gün önce de babasını kaybetmişti. İstanbul’da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar da katılmıştı. Cenaze törenindeki kalabalık ise tepki çekmişti.