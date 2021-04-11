AKP’li Başkan, çakma UNESCO ödülü için binlerce lira harcamış

Bursa’da AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 2019 yılında Paris'te düzenlenen. ‘Uluslararası İdeal Kent Ödülü’ için 207 bin TL ödediği ortaya çıktı.

RAPORLARDA ORTAYA ÇIKTI

Osmangazi Belediye Meclisi'nin CHP’li Denetleme Komisyonu Üyesi Sefa Yılmaz’ın incelediği belediye faaliyet raporlarında, AKP’li belediyenin Unesco ödülü için 2019 yılında Paris'e gidiş dönüş otel masrafları hariç 106 bin 200 TL. 2020 yılında da bu ödülün tanıtımı için HaberTürk TVye 31 bin 800 TL. Ayrıca Osmangazi Belediyesi yetki sınırlarını aşarak Ankara’da bu ödülün tanıtımı için 100 adet bilbord, 30 adet raket, 10 adet megalight kiralandığı, bu iş için de 70 bin 800 TL para harcandığı ortaya çıktı.

UNESCO UYARI YAZISI GÖNDERMİŞ

Ödül töreni hakkında, UNESCO’nun bu ödülleri kendilerinin vermediğini bu nedenle tanıtımlarda isimlerinin kullanılmaması gerektiği uyarısını içeren mektup gönderdiği öğrenildi.

DÜNDAR ULUSAL KANALLARDA ANLATTI

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Paris'te düzenlenen törende Panorama 1326 Fetih Müzesi Projesi ile İdealkent ödülü alan AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, UNESCO tarafından verildiğini sandıkları ödülü geçen yıl ulusal kanallara çıkarak tanıttı. Bursa'nın dört yanında billboardlara çıkan Mustafa Dündar, ödülün sevincini Ankara'da billboardlara çıkarak başkent halkı ile de paylaştı. Ancak UNESCO'dan gelen uyarı yazısı nedeniyle açıklamalarda kullanılan UNESCO ibaresi tanıtım ve billboard reklamlarında yer almadı. Aynı ödülün Gemlik Belediyesi'ne de teklif edildiği ancak Gemlik'in işe uyanarak, ödülü reddettiği bildirildi.

“BAŞKANINI İZNİNE BAĞLI DEDİLER”

Osmangazi Belediyesi'nin 2020 yılı Ocak ayında yapılan Belediye Meclis toplantısında meclisin oy birliği ile aldığı kararla “Denetim Kurulu” üyeliğine seçildiğini belirten CHP Grup Sözcüsü, Sefa Yılmaz, şunları söyledi;

“Komisyonumuzun 21.01.2021 tarihinde yapılan ilk toplantısında incelemesini istediğim belgelerin listesini komisyona sundum. Ancak benim dışımdaki komisyon üyeleri incelemesini talep ettiğim bu belgelerin incelenmesini ancak Belediye Başkanı tarafından uygun görülürse komisyonca incelenebileceğini, kendilerinin komisyon olarak böyle bir inceleme taleplerinin olmadığını bu nedenle de söz konusu belgelerin belediye başkanlığından dilekçe ile bizzat benim talep etmemi istediler.

Bunun üzerine 21.01.2021 tarih ve 5112 Evrak takip numarası ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne havale edilen dilekçem ile aşağıda dökümü yazılı olan belgelerin denetim komisyonumuzda incelenmek üzere tarafıma ibrazını talep ettim. İncelediğim belgelerde ise çok sayıda kamuyu zarara uğratacak şekilde harcamaların olduğunu tespit ettim.”