AKP’li başkan gri pasaport iddialarını yanıtladı: Onore olsun diye 1-2 daire başkanı gönderdik

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gazeteciler ile bir araya gelerek hizmet ve yatırımların konuşulduğu programda, gri pasaport iddialarına da yanıt verdi.

“AŞAĞILIK BİR FİİLLE YAN YANA GETİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye'de son zamanlarda algıların olguların önüne geçtiği bir dönem yaşandığını, bunun belediyecilikte de siyasette de görüldüğünü kaydeden Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin aşağılık bir fiille yan yana getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“GRİ PASAPORT UYGULAMASI YENİ DEĞİL Kİ”

Yurt dışına gidecek sporcu ya da sanatçılara gri pasaport verilmesine ilişkin uygulamanın yeni başlamadığını hatırlatan AKP’li Aktaş, “2010 yılında da 2013-14 yıllarında da bu vardı. Folklor ekipleri, dans toplulukları, spor kulüpleri giderlerdi. İddia ediyorum, bunun en minimuma düştüğü dönem, 2018-19 yıllarıdır” şeklinde konuştu.

“ONORE OLSUN DİYE 1-2 DAİRE BAŞKANINI GÖNDERDİK”

“Listeler bize gelmiş. Biz de otobüse vereceğimiz 3 şoförün ismini eklemişiz. 1-2 daire başkanı ya da şube müdürünü de onore etmek için göndermişiz. Benim yazdığım isimlerden bir tanesi bile geri dönmemezlik yapmadı” diyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

* Böyle bir şey zaten mümkün değil. Bunlara pasaport vermek, kişilerin kim olduğunu araştırmak benim işim değil. Ne bileyim ben, kim gitti kim geldi. Polis ya da bakanlık değilim ki?

* Güvenlik araştırması devletin ilgili kurumlarının işi. Kanun bana ‘Büyükşehir Belediyesi olarak meclisten karar alıp böyle bir şeye paydaşlık yapabilirsin' yetkisini vermiş. Biz de bu yetkiyi kullanmışız.

CİDDİ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ‘çevre eğitimi için’ Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği skandalının ardından benzer bir organizasyon Bursa’da da ortaya çıkmıştı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaçakçılığına karıştığına ilişkin iddiaları şöyle sıralamıştı:

* 15-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kosova'nın Podujevo şehrinde düzenlenen Bay-Bayan Futbol Turnuvası etkinliği için 40 kişilik liste hazırlandı.Spor kulübünün verdiği liste 27 kişi olmasına rağmen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün onayına sunduğu listede kişi sayısı 40'a çıkarıldı. Bu kişilerden 14'ü geri döndü, 8 kişi pasaport almasına rağmen hiçbir işlem yaptırmadı, 18 kişiyse geri dönmeyerek kayıplara karıştı.

* Diğer bir olayda ise Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 40 kişilik gri pasaport talebi yapıldı. Listeye dört kişi eklenerek 44 kişilik isim listesi 12 Haziran 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderildi. Bu giden 44 kişinin 11'i geri dönmedi.

* 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Vllaznimi Cup 2019 Futbol Turnuvası etkinliği için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 kişilik araç ve Hizmet Pasaportu talep edildi. Listeye sekiz kişi eklenerek 53 kişilik isim listesi 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne onay için gönderildi. 53 kişiden 19 kişisi geri gelmedi.