AKP’li başkan, İmamoğlu’nu hedef aldığına bin pişman oldu

İBB Meclisi'nin 12 Mart tarihli oturumunda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gündem dışı söz alarak konuşma yaptı.

Yazıcı'nın İBB'yi eleştirdiği konuşmasında çocuklara ücretsiz olarak dağıtılan Halk Süt ile ilgili açıklamaları tepki çekti.

Sütün dağıtılmasında bir sorun olmadığını ama dağıtma metodunu doğru bulmadığını belirten Yazıcı “Süt dağıtmakta kullandığınız yöntemin, kartla veya akıllı şehirler uygulaması ile vermekten daha üstün bir yönetimini anlatabilir misiniz? Kapıya süt aracı giden bir ailenin, komşuları arasında yaşadığı travmayı azıcık düşünüyor musunuz? Evine süt bırakılan çocuğun diğer çocukların yanında düştüğü psikolojik travmayı azıcık düşünüyor musunuz? Sağlıklı ve bilimsel bir metodunuzun olmadığını kabul edin” dedi.

SÜT HESABI

Süt maliyeti hesabı yapan Yazıcı “İBB Başkanı diyor ki ‘bu ilde ayda 750 bin litre süt, 12 ayda ise 9 milyon litre sütü çocuklarımıza dağıtacağız.' 60 tane panelvan, 120 kişi ile. 60 panelvanın maliyeti 12 ayda 5 milyon 700 bin lira. Akaryakıt; 3.5 milyon lira. Bir personel maliyeti 7 bin lira. 120 personel, 10 milyon 880 bin lira. Paketleme, depolama, dağıtım öncesi maliyet de 5-6 milyon lira. Toplamda 28 milyon TL'lik süt dağıtıyorsunuz. 25 milyonluk masraf yapıyorsunuz. Parayı vatandaşın hesabına yatırsanız alacağı miktar 2 katı olur” dedi.

“OTOBÜSÜN ÜSTÜNDEN Mİ ATSAYDIK”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Süt konusunda insanların rencide olduğunu söyledi. Ne yapsaydık, Sayın Cumhurbaşkanı gibi otobüsün üstüne çıkıp sütleri oradan aşağı mı atsaydık? Onun yerine uygun biçimde vatandaşımızın evine hizmeti götürerek çocuklarımız süt içsin diye çaba sarf ediyoruz. Nazar etme ne olur çalış senin de olur. Geçmiş dönemde böyle bir hizmetiniz olsaydı biz çıkıp kendilerini alkışlardık. Dönüp kendilerinin ne yaptıklarına baksınlar” diye konuştu.

“VERGİLERİNİZ DİZİLERE GİTMİYOR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya tepki göstererek “Değerli İstanbullular; eskiden İBB bazı TV dizilerine 10 milyon dolara sponsor oluyordu. Sizin vergilerinizi böyle kullanıyordu. Bugün ise dizilere para aktarmak yerine ihtiyaç sahibi 125 bin çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyor. @drsadiyazici Bazıları rahatsız olsa da” paylaşımında bulundu.