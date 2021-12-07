AKP’li başkan kaçak inşaatında belediye araçlarını kullanmış

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP Konya Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu'nun yapımı devam eden iş yeri inşaatının kaçak olduğunu ve kaçak inşatta yönetimi AKP'de olan Yunak İlçe Belediyesi’nin araçlarını kullandığını ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP Konya Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu'nun Yunak ilçe merkezinde yaptırdığı iş yeri inşaatının kaçak olduğunu ileri sürdü. İnşaatın kaçak olmasına rağmen Yunak Belediyesi'ne ait iş araçlarının da burada kullanıldığını söyleyen Yokuş duruma tepki gösterdi.

AKP'li başkanın iş yeri inşaatına geçtiğimiz Ağustos ayında başladığını ve inşaatın bitme noktasına geldiğini belirten Yokuş şunları söyledi:

“Konya'mızda AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında ilçe merkezindeki Yavaşlı Köyü Kavşağı'nda aile şirketi için bir iş yeri inşaatı yapmaya başladı. İncelemelerimiz sonucunda bu iş yeri inşaatının kaçak olduğunu öğrendik. Üstelik bu iş yeri kaçak yapılmasına rağmen burada belediyeye ait iş makinelerinin de kullandığı ortaya çıktı”

“AKP’Lİ BELEDİYE HUKUKSUZLUĞA GÖZ YUMUYOR”

Durumdan AKP'li Yunak Belediyesi yöneticilerinin de rahatsızlık duyduğunu ancak bir şey yapamadıklarını söyleyen Yokuş, “Bu kaçak inşattan Yunak Belediyesi yöneticilerinin de haberi var ve bu durumdan rahatsızlar ama başkan kendilerinden olunca seslerini çıkartamıyorlar. Burada belediyede hukuksuzluğa göz yumuyor. 4 aydan fazla süredir hepsinin gözünün önünde kaçak bir inşaat yükseliyor ama hiçbir yetkili çıkıp ‘Siz ne yapıyorsunuz?' diyemiyor. İşte AKP'nin ülkemizi getirdiği durum ortadadır” dedi.

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