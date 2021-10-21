AKP’li Başkan: Mazot isterse 1 milyon olsun…

Akaryakıta gelen art arda zamlar ve artan enflasyon vatandaşların belini bükerken, Balıkesir'in AKP'li Sındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, zamların AKP'ye olan bağlılığını bitiremeyeceğini söyledi. Yavaş, "Gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti'ye olan imtihanımı bitiremez" dedi.

Halil ATAŞ

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Balıkesir’in AKP’li Sındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AKP’nin geçmiş ve yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Sındırgı’daki vefa gecesinde buluştu.

“MAZOT İSTERSE 1 MİLYON LİRA OLSUN”

Burada bir konuşma yapan Yavaş, “Bugün İYİ Parti, HDP ile hareket ediyorsa CHP, PKK ile hareket ediyorsa hiç tutulacak iyi bir yanı yok. Yani gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti’ye olan imtihanımı bitiremez” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı yapan Yavaş, 2011 Genel Seçimlerinde AKP’den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili Adayı oldu. 2014 yılından bu yana Sındırgı Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

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