AKP’li başkan kendisini böyle savundu: Ben de mağdurum

Samsun'un Yakakent ilçesinde, gri pasaport verilerek yurt dışına gönderilen 68 kişiden 63'ünün geri dönmemesiyle ilgili uzun süredir sesliğini koruyan AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsmail AKDUMAN

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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 5 Nisan 2021 günü öğrendiği olaydan sonra yaptığı incelemede, Yakakent İlçe Belediyesi tarafından pandemi döneminde hizmet pasaportu (gri pasaport) temin edilen 70 kişiden 68’inin çeşitli yerden yurt dışına çıkış yaptığı ancak bu kişilerden 63’ünün geri dönmediği tespit edildi.

Ardından da İçişleri Bakanlığı gri pasaport listelerinde imzaları bulunan 2 dönemdir AKP’den Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Kıyma ile o dönem Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüseyin Yiğit hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlattı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Gri pasaport olayının ortaya çıkması üzerine sessizliğini koruyan Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisinin de mağdur olduğunu ileri sürdü.

Kendisini eleştiren siyasilere tepki gösteren Kıyma, şu ifadeleri kullandı:

* 2020 yılında aralarında CHP'li belediyelerin de yer aldığı farklı partilerden belediyelere, Uluslararası Çevre ve Kültür Etkinliklerine katılma yönünde sunulan projelerden olmak üzere, belediyemize de bu amaçla başvuruda bulunulmuştur.

* Söz konusu başvuru, mevzuata uygunluğu nedeniyle Belediye Meclis gündemine alınmış, meclisimizde bulunan AK Parti, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin tamamının oyu (oybirliği) ile projeye katılım yönünde kararı alınmıştır.

* Projede yer alan herkesin adli sicil kayıtları, projeye katılımdan önce belediyemizce ilgililerden alınmıştır.

* Ancak kişilerin geri dönüş yapmamaları ve usulsüz işlemlerinin tespiti nedeniyle, hemen pasaportlarının iptali için ilgili nüfus vatandaşlık müdürlüğüne yazı yazılmış ve gerekli iptal sağlanmıştır. İlgili makamlara bilgilendirmeler yapılmıştır.

ELEŞTİREN SİYASİLERE TEPKİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği tarafından belediyede gerekli incelemeler yapıldığını ve Bakanlık onayı ile adli soruşturma başlatıldığını dile getiren Kıyma, şu ifadeleri kullandı:

* Sürecin mağdurlarından biri olduğum hususunun, soruşturma ve ilerleyen süreçlerde ortaya çıkacağı kanaatindeyim.

* Hal böyle iken CHP Samsun İl Başkanı, CHP'li SBB Grup Başkan vekili Atilla Tekcan, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yargıya intikal etmiş bir konu hakkında sonucunu beklemek varken, Yakakent ilçemizin AK Partili Belediye döneminde kavuştuğu hizmet ve kazanımlarını gölgeleme çabaları beyhudedir.

İLÇE HALKININ GEZİLERDEN HABERİ YOK

Başkan Kıyma, gri pasaport verilen kişilerin kimler olduğu ve belediye ile ilişkilerini ne olduğu hakkında bilgi vermezken, Yakakent halkı gri pasaport olayını SÖZCÜ’den öğrendiğini söyledi.

Vatandaşlar gri pasaportla yurt dışına giden ve geri dönmeyen kişilerin ilçeden olmadığını ileri sürerek, “Pandemi döneminde biz geçinmek için uğraşırken, bizim başkan gri pasaport dağıtıp insanların kaçmalarını sağlamış” diyerek tepki gösterdi.

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