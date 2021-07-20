AKP’li başkan yardımcısından tepki çeken açıklama: Bu şehirden gidin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rize'deki sel felaketi sonrasında etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurması sonrasında Elazığ'da meydana gelen depremde kentin afet bölgesi ilan edilmeyişine tepki gösteren gazetecileri AKP Elazığ İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan tehdit etti.

CHP VE DEVA PARTİSİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rize'deki sel felaketi sonrasında etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurmasına muhalefet, “Malatya ve Elazığ üvey evlat mı?” diye tepki gösterirken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Elazığ sahipsiz bir şehir buradan Elazığ’a haykırıyorum” demişti.

“YA İŞİNİZİ ADAM GİBİ YAPIN YA DA BU ŞEHİRDEN GİDİN”

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmemesini eleştirenler gazeteci ve siyasilere sosyal medya hesabından tehditlerde bulunan AKP'li Tan, şunları söyledi:

* Rize afet bölgesi ilan edilmiş ama Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sadece Rize de heyelan olan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Rize'nin tamamı afet bölgesi ilan edilecekmiş gibi algı yaratmak istemenizin kime ne faydası var acaba?

* Gelelim afet bölgesi muhabbetine yine siz çok iyi biliyorsunuz ki afet bölgesi ilan edilen yerin tamamen taşınması gerektiğinin ve o bölgenin tamamen boşaltılması gerektiğinin gerekli olduğunu Sayın Milletvekilimiz Metin Bulut başta olmak üzere bütün Vekillerimiz defaten anlattılar.

*Bizim de Elazığ'ı başka bir yere taşıma ihtimalimizin olmadığını sizin de çok iyi bilmenize rağmen devlet ayrımcılık yapıyor algısı yaratmak istemenizde ki asıl niyetin ne olduğunu merak edenlerdenim. Rabbim elini vicdanına koymayıp insanlar arasında fitne çıkaran bu kişilerden bütün bunların hesabını sorsun!