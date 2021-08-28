AKP’li başkan, yeğenini yardımcısı olarak atadı! Savunması şaşırttı

Konya'da AKP'li Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, yeğeni Bülent Ersöz’ü başkan yardımcısı olarak atadı. Atamaya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP’li Recep Candan, “3 belediye başkan yardımcılığımızdan birisi boştu. Biz de kendisini boş olan belediye başkan yardımcılığı görevine getirdik. Atamada özel bir durum yok” dedi.

Müslüm EVCİ

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31 Mart yerel seçimlerinde, Konya'nın Çumra ilçesinde AKP'den Belediye Başkanı seçilen Halit Oflaz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmiş ve boşalan belediye başkanlığı görevine ise belediye meclisinde yapılan seçimle AKP'li Belediye Meclis Üyesi Recep Candan seçilmişti.

YEĞENİNİ YARDIMCISI OLARAK ATADI

30 Ağustos 2021 tarihinde belediye başkanlığı görevine başlayan Recep Candan'ın yaklaşık 4 ay önce yeğeni Bülent Ersöz'ü başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı. Ersöz'ün ismi belediyenin resmi internet sitesinde de 3 belediye başkan yardımcısının arasında yer aldı.

“ATAMADA ÖZEL BİR DURUM YOK”

Yeğeni Bülent Ersöz'ün başkan yardımcılığına atanmasına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, atamanın özel bir durum olmadığını söyledi. Belediyenin 3 belediye başkan yardımcılığı kadrosundan birisinin boş olduğu için atamanın yapıldığını söyleyen Candan şöyle konuştu:

“Bizim bilgilerimiz açık. Bülent Bey Güneysınır'da da başkan yardımcısıydı. Oradan geldi ve bu atamada özel bir durum yok. 3 başkan yardımcımız vardı. Bunlardan birisi boşalınca Bülent Ersöz'ü bu göreve getirdik”

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