AKP’li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti

AKP Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, partisinden istifa ettiğini düzenlediği basın toplantısında duyurdu. AKP yönetimine zehir zemberek sözlerde bulunan Sağlam, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın kendisine, "Nasıl bana teşekkür etmezsin, sen Cumhurbaşkanıyla birlikte Erciş balık bendinde balık mı tutun, Cumhurbaşkanının arkadaşı mısın ki, Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorsun" ifadelerini kullandı.

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Van'da AKP Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etti. Sağlam, istifasını AKP Erciş İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla duyurarak, AKP'de mobbing gördüğünü, milletvekili Arvas'ın kendisine hakaretler ettiğini öne sürdü.

5 yıl belediye meclis üyeliği, 2 dönem İlçe Seçim Koordinasyon Başkanlığı ve 2 yıl ilçe başkanlığı görevlerini yerine getirdiğini belirten Sağlam, açıklamasında istifasına neden olan olayları şöyle anlattı:

“‘NASIL BANA TEŞEKKÜR ETMEZSİN' GİBİ SÖYLEMLERDE BULUNDU”

*20 Mayıs 2020 tarihinde Erciş Organize Sanayi Bölgesine İlçe Teşkilatımız olarak bir ziyaret gerçekleştirdik. Yaptığımız ziyaret esnasında yapmış olduğum konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğimi belirttim.

*Organize Sanayisi ziyaretinden sonra, Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin önünde “Nasıl bana teşekkür etmezsin, sen Cumhurbaşkanıyla birlikte Erciş balık bendinde balık mı tutun, Cumhurbaşkanının arkadaşı mısın ki, Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorsun.

*Bu yatırımı ben getirdim, benim adımı nasıl anmazsın, ben AK Parti’yı sırtımda taşıyorum, AK Parti beni sırtında taşımıyor, benim AK Parti’ye ihtiyacım yok” gibi söylemlerde bulundu ve devamında aleyhimde karalama kampanyalarına, iş yaptırmamaya, sürekli partiyi zedeleyerek, parti içerisinde ve halk içerisinde, milletvekili ve AKP kurumsal kimliğine yakışmayacak davranışlar sergiledi.

“KİBRİNİ VE EGOSUNU YENEMEYEREK HAKARET ETMEYE DEVAM ETTİ”

*Memleketimiz için her türlü çabamıza rağmen ara yolun bulunması gerektiğini belirtmemize rağmen maalesef kibrini ve egosunu yenemeyerek bu şekilde hareket etmeye devam etti.

*Organize Sanayi Sitesindeki ziyaretimde yanımda yer alan ilçe teşkilatımızla defalarca bir araya gelmesine rağmen bu tavrını sadece bana karşı sürdürdü.

*Görev yaptığım süreç içerisinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık, ilçemizde iki defa parti binası değiştirerek, son yaptığımız binayla partimize Erciş'te kurumsal bir kimlik kazandırdık, kimseye minnet etmeden sadece halkımız için, memleketimiz için çalıştık, her zaman, her söylemimizde milletimiz için bu görevi yaptığımızı belirttik.

*Kimseden şahsi bir beklenti ve talep içerisinde olmadık, halkımızın aleyhine olacak hiçbir yanlışı kabullenmedik, herkesi kucakladık, kimseyi ayırmadık, farklı söylemler içerisine girmedik.

“SİYASET DIŞI UNSURLARLA HAREKET ETTİLER”

AKP içinde mobbing gördüğünü anlatan Nedim Sağlam, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Bizler halkın sorunlarını çözmek için mücadele ederken, bunlar halkın sorunlarını çözmemize müsaade etmediler, kurumlara baskı yaparak, bu adamı dinlemeyin ve dediği sorunları çözmeyin dediler.

*Sivil siyaset yapmak yerine, halkla birlikte yol almak yerine, siyaset dışı unsurlarla hareket ettiler. Ama biz her zaman halktan bağımsız siyaset yapmayacağımızı ve halkın emrinde siyaset yapacağımızı belirttik.

*Liyakat esaslı çalıştık, halkı ötekileştirmeden parti gözetmeksizin herkese eşit davrandık, aldığımız her karar da liyakat gözettik ama ne yazık ki gelinen bu noktada halk nezdinde hiçbir sıkıntı yaşamazken, herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir yanlış olmamasına rağmen sırf bir teşekkür uğruna, Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın parti mensuplarını da etkisi altına almasından dolayı yoğun bir baskı altında kaldık.

“GÖZLERİNİ KARARTTILAR”

*Baskılara boyun eğmememize yine de halkımız için çalışmaya devam etmemize rağmen, Van Milletvekilleri genel merkeze “Eğer Nedim Sağlam varsa biz yokuz” çıkışında bulunacak kadar gözlerini karartmışlardır.

*Bunun üzerine ilgili vekillerin yoğun manipülasyonundan ötürü genel merkezde sağlıklı bir karar alamamış, kamu oyunun ve halkın fikirleri alınmadan bu kadar çalışma ve emek yok sayılmıştır.

“HAKİKATTEN UZAK OLMAK SİZLERE BATAĞA SÜRÜKLEYECEK”

*Bu süreç zarfında sükûttan yana tavır alan, bu haksızlığa ve zulme gereken cevabı vermeyip, gereken tepkiyi göstermeyen parti içerisinde ki herkese şunu belirtmek istiyorum, adaletten ve hakikatten uzak olmak sizleri batağa sürüklenmekten başka hiçbir şey kazandırmayacaktır.

*Eleştirmeden, körü körüne bağlanmak sizleri ilerletmeyecektir bu halk gereken cevabı sizlere verecek ve tavrını gösterecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın.

*Bu gelişmeler üzerine, 2 yıl önce göreve geldiğim AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı görevimden ve AK Parti üyeliğimden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum.

“KARILAŞTIĞIM DURUM BİR ZULÜMDÜR”

Açıklamasının soru cevap kısmında Nedim Sağlam, şunları söyledi:

*Bugün karşılaştığım durum bir zulümdür. Hiçbir seçimi kaybetmemişken, kongre süreci başlamamışken, ara bir dönem içerisinde sadece bir milletvekilinin kişisel egosuyla sadece kendi rüştünü ispat etmesi olabilecek bir durumun olmadığını burada belirtmek istiyorum.

*Ben de kendi görev dönemim içerisinde görevden alınmış olsaydım, kongre sürecinde görevden alınmış olsaydım hiçbir tepki vermeyeceğimi söylemek isterim. Dün de cumhurbaşkaşkanımın yanındaydım. Bugün de cumhurbaşkanımın yanındayım.

“GEÇMİŞTE BİRİLERİ İSTEDİ DİYE ADAYLARI GETİRİP SEÇMENİ KAYBETTİLER”

*Yarın da cumhurbaşkanımın yanında yer almakta onur ve gurur duyarım. Fakat cumhurbaşkanımızın bilgisi dışında gelişen bir durum olduğuna inanıyorum. Milletvekilinin sadece kendi kişisel egosunu tatmin etmek için ve kadrolaşmak için yapmış olduğu çalışmanın bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum.

*Hepimiz bugün susarsak, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Geçmişte sadece birileri istedi diye getirdikleri adaylarla seçmeni kaybettiler.

*Çok uzun süre Erciş'te AKP iktidar olamadı. Ama biz çalışma başlattık ve bu güzel çalışmanın meyvesini almak üzereyken sadece kişisel bir egoyu tatmin etmek adına bizim görevden alınmamız doğru değildir.

*Ben AKP'ye, cumhurbaşkanıma asla küskün değilim ama milletvekilime bir tavır bırakmam gerektiği düşüncesindeyim.

ARVAS AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan iddialar üzerine AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ‘Arvas ailesi istişare toplantısı’ düzenledi. Toplantı sonrası ‘Arvas ailesi’ olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Arvas ailesi, yaklaşık 700 yıldır bu topraklarda ilmin, irfanın, irşadın öncülüğünü yapmış, birçok alim ve ulema yetiştirmiş, bu uğurda nice bedeller ödemiş. Her şeye rağmen İslam dinine ve devletimize hayırlı bireyler yetiştirerek, devletimizin layık olduğu yere gelmesi için mücadele etmiş ve etmeye de devam edecektir. Ailemiz hakkında yalan ve iftira haberlerle kamuoyunun aklını bulandırmaya çalışan şer odakları iyi bilsinler ki, aile olarak çizgimizi asla bozmadık, bozmayacağız” denildi.

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