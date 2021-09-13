AKP’li başkandan canlı yayında İYİ Parti il başkanına küfür

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, telefonla bağlandığı televizyonda program konuğu İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırpınar'a küfür etti.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, ilçe ve köy gezilerindeki izlenimlerini paylaşmak için internet üzerinden yayın yapan ERK Haber Televizyonu’na konuk oldu.

Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorun ve talepleri anlatan Melih Kırpınar, ilçe ve köylerdeki içme suyu problemlerinden bahsederek Büyükşehir Belediye Başkanını eleştirdi.

“BEN 13 YAŞIMDAN BERİ BELEDİYECİYİM”

Yayın devam ederken prorgram yöneticisi Sinan Özçaylak’ı telefonla arayan AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Melih Kırkpınar’ın Olur ilçesi hakkında doğruları söylemediğini belirterek, “Bir kuruşluk hizmeti olmayan adamlara değer vermeyin. Bu adam belediyecilikten ne anlar? Ben 63 yaşındayım. Belediyeciliğe 50 yılımı verdim. 13 yaşından beri belediyeciyim “diyerek Kırpınar’a cevap verdi.

Sekmen, Kırkpınar’ın “Evet Kartal’dan nasıl geldiğinizi de biliyoruz. Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş” şeklindeki uyarısından sonra bu kez “p…..k” diyerek küfür etti.

Kırpınar’ın “Haddini bil, adam gibi konuş” uyarısını tekrarlaması üzerine Sekmen, “Siz gidin HDP ile PKK ile birlikte olun. Benim tepem attı…” diyerek yayından ayrıldı.

AKP İL BAŞKANI ÖZ: “BAŞKAN SEKMEN’İN ÖFKESİNİ HAKLI BULDUM”

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’in, İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar’a küfür ederek yayından ayrılmasının hemen ardından AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz yayına bağlandı.

Mehmet Emin Öz de, Kırkpınar’ı Erzurum’da uzun yıllardır tanıdığını ve dobra bir esnaf olarak bildiğini belirterek, partisinin Büyüykşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Olur ilçesi üzerinden haksız eleştirildiğini söyledi.

AKP’li Öz, “Yayını izledim. Olur ilçemize yapılanları biliyorum. Kırpınar, haksız eleştirilerde bulundu. Bu anlamda Sekmen başkanımızın öfkesini haklı buldum” diye konuştu.

“SİYASİ GÖRGÜSÜZLÜĞÜN DORUK NOKTASI”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, programda yaşananlara Mehmet Sekmen’i ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni etiketleyerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Milletvekili Cinisli, “Siyasi görgüsüzlüğün doruk noktası! Küfür sahibine yakışır… Ülkemizde kurulmuş AK çarkın Erzurum yöneticisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’i, Sayın İl Başkanımız Melih Kırkpınar’ın katıldığı TV programında kullandığı hadsiz ifadelerden ve küfürden dolayı kınıyorum. Bir Erzurum Beyefendisine yakışmamıştır ama kendisine yakışmıştır” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı’na yönelik AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanının küfür içerikli tepkisi bir anda sosyal medyada gündem oldu.

O anların yer aldığı videoları yüzlerce kişi paylaşarak Sekmen’i kınadı. Bazı AKP’li kullanıcılar ise İYİ Partili başkanı suçladı.