AKP’li başkandan ilginç çıkış: İstersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım

Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, görevde olduğu 2,5 yıllık süre içinde belediyeye 18 sözleşmeli personel aldığı belirlendi. Meclis toplantısında bu uygulamayı eleştiren müfettiş raporunu hatırlatan CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş, “Bu 18 kişi kim?” diye sordu. AKP’li Başkan Gültak ise “Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım” diye çıkıştı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısında kuruma 2.5 yılda alınan 18 sözleşmeli personel tartışması yaşandı. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, 18 sözleşmeli personel alımının müfettiş raporlarına yansımasını eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş'a, “İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım” şeklindeki cevabı meclise damga vurdu.

Akdeniz Belediye Meclisi toplantısında söz alarak konuşan CHP'li Ertaş, geçtiğimiz günlerde belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespit ve eleştirileri meclis üyeleriyle paylaştı.

AYDA ORTALAMA 100 DOĞRUDAN TEMİN YAPILMIŞ

Mülkiye müfettişinin 130 başlıkta bazı eleştiriler sunduğunu kaydeden Ertaş bunları şöyle sıraladı:

“İhtisas komisyonları raporları web sitesinden yayınlanmıyor. Belediye başkanı görevde olduğu sürede 18 sözleşmeli personel almış ve sözleşmeli personel sayısı 35 olmuş. Belediyede şehit yakını ve gazi istihdamında eksiklikler var. 2019 ve 2020 yıllarında personele ikramiye verilmemiş. 2021'de sadece 2 personele ikramiye verilmiş. Ayda ortalama 100 kez doğrudan temin usulüyle ihaleye çıkılmış. Doğrudan teminlerin büyük kısmı aynı mallarla ilgilidir.”

“KİM BU SÖZLEŞMELİLER?”

CHP'li Ertaş, sözleşmeli personel konusunun özellikle dikkat çektiğini belirterek “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece 2 personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSTEDİĞİMİ ÇALIŞTIRIRIM”

CHP'li Mithat Ertaş'ın eleştirilerini AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yanıtladı. Gültak, ikramiye verilen 2 personelin, valiliğin isteği üzerine ödüllendirildiğini belirterek 2,5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu:

“Ne torpili? Sözleşmeli personel idarenin yetkisindedir. Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem senin yeğenini çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım. Sizin istediklerinizle çalışmak zorunda değilim. Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi gibi işçi çıkarmıyoruz.”

Başkan Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Makine İkmal Daire Başkanı olarak görev yaparken görevden alınan Sabahat Aslan'ın niçin alındığının da sorgulanmasını istedi.

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