AKP’li başkandan işçilere talimat: Lamı cimi yok seçilecek

Kahramanmaraş'ın, AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, TES-İŞ Sendikası seçimlerinde oy kullanacak işçilerle toplantı yaptı, başkan olarak ilçe yönetim kurulu üyesi Ali Güçlü’nün eniştesi Mehmet Mert’i seçmelerini istedi. Tıraş, “Bu işin lamı, cimi yok. Mehmet Mert başkan seçilecek” dedi.

Ahmet KAYA

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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Şubesi'nin önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlerinde, mevcut başkan Mustafa Kılıç, Hayri Yücel, Abdullah Gül ve Mehmet Mert adaylığını açıkladı.

2 bin 200 işçinin oy kullanacağı seçimler öncesinde ise ilginç bir gelişme yaşandı.

AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güçlü ve adaylardan Mehmet Mert ile birlikte İlçe Başkanlığı'nda toplantı düzenleyen AKP İlçe Başkanı Tıraş, parti olarak Mert'in arkasında olduklarını söyledi.

“LAMI CİMİ, YOK SEÇİLECEK”

Tıraş, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Biz AK Parti Elbistan Teşkilatı ve vekillerimiz olarak Mehmet Mert’in arkasındayız. O'nun seçilmesini istiyoruz. Kendisine açık çek veriyoruz.

* Eğer en ufacık bir kardeşime zarar gelsin, biz ne gerekiyorsa AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, vekillerimiz de içinde olmak şartıyla Mehmet Mert’in arkasındayız.

* Sana açık çek başkanım, Mehmet Mert’ten dolayı, adaylığından dolayı ufacık bir sıkıntı olduğunda sayın başkana iletin ben de ne gerekiyorsa yapayım.

* Mehmet Mert oranın sendika başkanı olacak. Allah nasip ederse. Bütün sizin haklarınızı da koruyacak.

* Mehmet merttir. Mehmet Mert’e hepimiz güveniyoruz, arkasındayız. Yarın başkan olduğunda da sizin iş haklarınızla ilgili de siyasi olarak ne gerekiyorsa biz Mehmet Mert ile beraber, kol kola yol yürüyeceğiz, Bu işin lamı cimi yok, Mehmet Mert başkan seçilecek.

İŞÇİLERİN OYU SERMAYE DEĞİL

Mevcut Elbistan Sendika Başkanı ve adayı Mustafa Kılıç ise, AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, “’Hiç kimse işçilerin oyunu sermaye olarak görmesin. Ne demek açık çek? Sen bu hakkı nerden alıyorsun? İşçilerin oyuna ipotek mi koyuyorsun? Seçimlerde oy kullanacak 2 bin 200 üye işçi kardeşimin hür iradeleriyle oy kullanacaklarına olan inancım tam” dedi.