AKP’li başkandan meclis üyelerine ‘işçi kontenjanı’ kıyağı

Elazığ’da AKP’li Belediye Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, 2020 yılında mecliste bulunan 37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı hakkı verdiği ve meclis üyelerinin birçoğu da verilen bu kontenjanları yakınları için kullandıkları iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Ekonomik kriz ve corona virüsü salgınıyla beraber ülkede genç işsiz ordusu oluşmasına rağmen AKP'li belediyeler torpil ve liyakate dayanmayan işçi alımları yapmaya devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerde Elazığ belediye başkanlığı görevine gelen AKP'li Şahin Şerifoğulları, 2020 yılında belediye meclisindeki 37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı verildiği iddia edildi.

AKP'li Şerifoğulları, AKP'ye 20, MHP'ye 13, CHP ve İYİ Partili 4 meclis üyesine ise bir kişilik işçi kontenjanın verildiği ileri sürüldü.

“MECLİS ÜYELERİ YAKINLARINI İŞE ALDIRDI”

SÖZCÜ'ye konuşan ve isminin verilmesini istemeyen bir belediye yetkilisi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* 2020 yılında belediye meclisinde yer alan 37 meclis üyesine belediye başkanı bir kişilik işçi kontenjanı hakkı verdi.

* Belediye meclisinde AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti var ancak belediye başkanı önceki belediye başkanlarına göre sadece kendi partisine değil diğer partilere de kontenjan verdi.

* Ancak MHP'de il başkanlığı bu alımlarda kendisinin inisiyatif kullanacağını belirtmesi üzerine MHP'li meclis üyelerinden herhangi bir alım yapılmadı.

* Belediyeye işe alımlarında bazı meclis üyeleri yakınlarını aldı. Bu ne kadar ahlaki bir durumdur onu düşünmek gerek.

“MECLİS ÜYELERİNE AÇIK AÇIK KONTENJAN TANINMASINI AHLAKİ BULMUYORUZ”

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın meclis üyelerine işçi kontenjanı vermesine tepki gösteren Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, şu ifadeleri kullandı:

* Elazığ Belediyesi’nin personel alım hususunda, hakkı olanı değil, mağdur olanı değil, kısacası vatandaşı değil, bir takım meclis üyelerinin yakını diye onları işe alıyor olmasını ve açık açık kontenjan tanımasını biz ahlaki bulmuyoruz.

* Aslen bu tutum AKP'nin vatandaşın sorunlarına ne kadar kayıtsız olduğunu gösteriyor.

* Ayrıca bu olayda, belediye meclis üyelerinin Elazığ Belediyesi’nde kendi yakınlarını işe istihdam etmesinden dolayı, şehrin geleceği hususunda alacakları kararların ise asla sağlıklı olmayacağını ifade etmek isterim.

* Maalesef Türkiye'de yaşadığımız bu tür etik olmayan olaylar, toplumun yeniden imar ve inşasına duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyuyor.

* Bu dönüşümü vatandaşımız artık arzuluyor ve inşallah biz Saadet Partisi olarak bu dönüşümün aktörleri olacağız kimsenin şüphesi olmasın.

İddialara ilişkin telefonla aradığımız Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları telefonlarımıza cevap vermezken, belediye başkanı yardımcıları ise iddiayla ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti.

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