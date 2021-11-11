AKP’li başkanın barınma sözü verdiği depremzede sokakta kaldı

Konya’da 2 günce meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından AKP’li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kızılören Mahalles’inde evi yıkılan Zeynep ve Mehmet Karabayık ile görüşmüş belediye olarak mağduriyetlerinin giderileceğini ve kendilerini misafir edeceklerini açıklamıştı. AKP’li başkanın barınma ihtiyacını karşılayacaklarını söylediği Zeynep Karabıyık, komşularında kaldıklarını belirterek, “Devlet bir çadır kuracak. Sokakta kaldık” diyerek sitemde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya'da 2 gün önce merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptanan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. Depremin ardından AKP'li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kızılören Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulunmuş ve evlerinin duvarı yıkılan Zeynep ve Mehmet Karabıyık çifti ile görüşmüştü.

“ONLARI ŞİMDİLİK MİSAFİR EDECEĞİZ”

Depremde evleri zarar gören yaşlı çifte barınma sözü verine AKP'li Kavuş “Biz onları şimdilik misafir edeceğiz. Biz amcam ve teyzeme bir şey olmadığına seviniyoruz. Can sağolsun biz malı hallederiz zaten. Devletimiz ve belediyeniz olarak biz onu yeni yuvasına kavuştururuz” açıklamasında bulunmuştu.

“SOKAKTA KALDIK”

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu dün incelemelerde bulunmak için Kızılören Mahallesi'ne gitti. Tozoğlu'na mağduriyetlerini anlatan depremzedeler, kendilerine sahip çıkılmadığını belirtti. Depremde evinin duvarı yıkılan ve AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından barınma sözü verilen Zeynep Karabıyık da İYİ Partili Tozoğlu'na dert yandı. Komşularında kaldığını söyleyen Karabıyık, “Ev yapılana kadar komşuda kalacağım. Devlet çadır kuracak. Sokakta kaldık” siteminde bulundu.

“DÜŞÜNÜN Kİ SADECE BİR EV YIKILDI”

Depremzedelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, “Pazartesi akşamı meydana gelen depremde evi yıkılan vatandaşlarımız komşularının evinde kalıyor. Ne kadar süre komşularında kalacakları hakkında fikirleri yok. Kendilerine bir alan tahsis edilmemiş. Düşünün ki sadece bir ev yıkıldı. Belediye en kısa zamanda geçici barınma için çözüm bulmalı, evlerinin bulunduğu alana yeni bir ev yapılması için harekete geçilmeli” dedi.

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