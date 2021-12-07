AKP’li başkanın ‘ben yaptım oldu’ projelerine mahkeme dur dedi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen "Ben yaptım oldu" anlayışıyla hayata geçirmeye çalıştığı projelere mahkemelerden art arda yürütmeyi durdurma kararları gelmeye başladı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun'da önce ANAP'tan ardından da 16 yıl AKP'den Belediye Başkanlığı yapan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında ilçelerden gelen araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park haline getirdi.

31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan AKP'li Mustafa Demir, parkın bir bölümünü yıkıp tekrar yapılaşmaya açarak, önce Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, ardından da ilçelerden gelen araçlar için otogar yapmak üzere çalışma başlattı.

Vatandaşların tepkisine rağmen iki binanın yapımına başlandı. Ancak, Mimar Odası Samsun Şubesi, her iki bina için ayrı ayrı dava açtı.

ÖNCE KENT YÖNETİM MERKEZİ

5 milyon 300 bin liraya ihale edilen ve yaklaşık yüzde 20'si yapıldıktan sonra açıklanmayan bir nedenden dolayı firma ile yapılan anlaşmayı iptal eden belediye, bir süre sonra yaklaşık 9 milyon liraya ikinci kez ihale edilen bina, mahkeme süresince devam etti.

Yaklaşık 3 ay önce Samsun 3. İdare Mahkemesi, dava konusu binanın imar mevzuat ve planları ile hukuka aykırılığının açık olduğunu, yapılması halinde telafi güç zararlar doğabileceğini belirterek oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bina da yarım kaldı.

PARK ALANI TERMİNAL OLMAZ

Kültür Park içine yapımına başlanan İlçe Terminal Binası için Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan dava da sonuçlandı.

Mahkemenin oy birliği ile verdiği kararda, “Dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘park alanı' olarak belirlendiği görülmektedir. Bu durumda söz konusu yapıların da ancak imar planı kararları ile uyumlu olması durumunda yapımına müsaade edilebileceği açık olup, terminal binasının ilgili madde hükmünde belirtilen yapılar arasında yer almadığı gibi 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesine aykırı bir şekilde İlkadım İlçe Terminal Binası yapımına ilişkin olarak tanzim edilen 24/06/2021 tarih ve 12 sayılı yapı ruhsatında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.

PROJELERE ART ARDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İdare Mahkemeleri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de Cumhuriyet Meydanı ve Saathane kentsel dönüşüm projeleri için yürütmeyi durdurma kararı verirken, bir AVM’ye verilen ruhsatı da iptal etmişti.

“SAMSUN KIYI KENTİ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR”

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Çevre sorunlarına yol açarak kentlerin kıyı yapılarını değiştiren, kent kimliğini tanımsız hale getiren, kıyı kentlerini bu niteliğinden uzaklaştıran, kıyılardaki deniz yaşamını yok eden dolgu alanlarının, yarattığı olumsuzluklarla birlikte, yapılaşmaya açılması çabaları, kentlerimiz için çok daha olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

* Kent, bilinçsizce oluşturulan ve halen daha oluşturulma çalışmaları içinde olunan dolgu sahaları sebebi ile kıyı kenti olma özelliğini hızla yitirmekte, denizden hayli uzaklaşmaktadır.

* Geçmişte yanlış politikalar neticesinde oluşturulan dolgu alanlarının, kent yaşamına olumlu katkı verecek yaşam alanları olarak düzenlenmeleri gerekirken, yapılaşmaya açılma çabaları kabul edilebilir değildir.

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