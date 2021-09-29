AKP’li başkanın skandal sözlerine MHP’den de sert tepki

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesi, belediyeye 5 işçi alımında AKP’li meclis üyelerine yakın kişilerin alınacağı iddiasıyla ilgili Belediye Başkanı Bekir Yıldırım’ın "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” açıklamasına muhalefet ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den çok sert tepki geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AKP'lilerin vereceği isimlerden olacağı iddialarına ilişkin AKP'li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım skandal bir savunma yaparak, “Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” ifadelerini kullandı.

AKP'li belediye başkanının açıklamasını değerlendiren İYİ Parti ve DEVA Partisi’nin Elazığ il başkanları ile MHP Palu İlçe Başkanı açıklamanın bir itiraf niteliğinde olduğunu kaydettiler.

“AKP'LİLERİN NASIL YEDİKLERİNİ İTİRAF ETMİŞ”

AKP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın açıklamalarıyla AKP'yi özetlediğini belirten İYİ Parti Elazığ il Başkanı Mevlüt Or, şunları söyledi;

*AKP'li belediyelerde personel alımlarında kendi partililerini, eşlerini, dostlarını aldıkları zaten herkesin malumu. Liyakati tamamen yok sayarak gidici olduklarını da bildikleri için kendilerine yakın kişileri belediyelere alarak kadroları dolduruyorlar.

*Palu Belediyesi’nde 5 işçi alımıyla ilgili AKP'li belediye başkanının açıklamalarını hayretle okudum. Haddini aşan bir açıklama yapmış.

*‘Millet dünyayı yiyor biz 5 kişi almışız çok mu?' diye sözde kendini savunan belediye başkanı AKP'lilerin nasıl yediklerini bir nevi itiraf etmiş. Hırsızlıklarını beyan ediyorlar. AKP'nin belediye başkanı mevcut iktidarın nasıl yediklerini itiraf ediyor.

*İktidarda 20 yıldır bunlar var, bu halkın haklarını, hukuklarını nasıl çaldıklarının itirafıdır. Belediye başkanını Allah şaşırtmış olacak ki yaptıkları vurgunları itiraf etmiş.

*Normal bir ülkede bu açıklamadan sonra savcılar gereğini yapması gerekirdi ancak ülkemizde hukuk ve adalet olmadığı için bunlar istedikleri atı oynatıyorlar. Palu halkının bu itiraf sonrasında gerekli cevabı vereceklerini düşünüyorum.

“KAMUDAKİ TORPİL VE KAYIRMACILIĞI AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERMİŞTİR”

AKP’li Palu Belediyesinin hizmet makamından uzaklaştığını ifade eden DEVA Partisi Elazığ il Başkanı Mehmet Kangal ise şunları kaydetti:

*Palu Belediye Başkanlığının planladığı işçi alımı ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaları hayret verici bir şekilde izliyoruz.

*Alınacak işçilerin önceden belirlenen isimlerden oluştuğu duyumu üzerine konuya müdahil olan Belediye Başkanı, durumu açık bir şekilde itiraf ederek, kamudaki torpil ve adam kayırmacılığını bir kez daha göstermiştir.

*Palulu vatandaşların tepkilerine rağmen, ben istedim oldu mantığı ile hareket edilmesi, hizmet makamı olan belediyenin bu amacından ne kadar uzaklaştığını ve adaletsizliklerin artık saklanamayacak kadar aleni bir duruma geldiğini gözler önüne sermiştir.

*Bu ve benzeri birçok haksız uygulama sebebi ile artık halkımız tarafından sürekli dile getirilen, belirli bir partiye ya da gruba mensubiyet şartı dışında kamuya giremeyecekleri düşüncesi de, ne yazık ki doğrulanmıştır.

*Özellikle son yıllarda artarak devam eden bu tür alımların bir an önce, adalet ve liyakat esasına göre yürütülmesi, yandaştan ziyade hak edene öncelik verilmesi, kamu vicdanı açısından olmazsa olmaz bir beklentidir.

“İDDİALARIN DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Palu İlçe Başkanı Mehmet Yazar ise, şu ifadeleri kullandı;

*Son günlerde ilçe kamuoyunu meşgul eden Palu Belediyesi sürekli işçi alımlarıyla alakalı birçok iddia ortaya atılmaktadır. Alımların ilana gizli saklı çıktığı, müracaatların belediye personelleri tarafından alınmadığı ve işe alınacakların belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin akrabaları olduğu iddialar arasındadır.

*Belediye başkanının ülke gündemine düşen açıklamalarından iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hak hukuk adalet ilkelerine dayanan ve liyakat gözetilerek alımların şeffaf bir şekilde kura ile belirlenmesinden yanayız.

*İlçe halkımızın hakkını aramak hukukunu savunmak Milliyetçi Hareket Partisi’nin görevidir. Partimizin konunun takipçisi olacağını ve gerekli görüşmelerin yapılıp yanlıştan dönülmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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