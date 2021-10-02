AKP’li başkanla tartışmıştı… Vali görevden alındı

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın geçtiğimiz aylarda Elazığ Valiliği'nde yapılan deprem toplantısına katılması sonrasında muhalefetten gelen eleştiriler üzerine “Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” diyen ve AKP il Başkanı Yıldırım’ın “Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır” diyerek tepkisini çeken Elazığ Valisi Erkaya Yırık merkeze alındı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP İl Başkanının tepki gösterdiği Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile görevinden alınarak Merkez Valiliğine ve Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

Erkaya Yırık'ın merkeze alınması ile boşalan Elazığ Valiliği’ne Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce Elazığ'da Vali Yardımcılığı görevinde bulunan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın görevden alınmasının, Ocak 2020'de meydana gelen Sivrice depremi sonrası sürecin yönetilmesi konusunda AKP Elazığ İl Yönetimi ile Vali Erkaya Yırık arasında son zamanlarda yaşanan tartışmaların ardından gelmesi dikkat çekti.

AKP İL BAŞKANI TARAFINDAN SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Deprem sonrası durum ve bina yıkımları ihaleleleri konusundaki toplantılara sadece iktidar mensubu parti il başkanlarının davet edilmesini eleştiren muhalefet partilerinin Elazığ İl Yöneticileri'ne cevap veren Vali Erkaya Yırık, “Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” demişti.

Bunun üzerine AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Valinin açıklaması akıl dışıdır. Devlet adamının böyle bir açıklama yapması düşünülemez. Deprem sonrası durumun görüşüldüğü koordinasyon toplantısı sayın valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Olay bu kadar açıktır. Vali Bey'in bizim toplantıya katılmamızdan haberinin olmama ihtimali yoktur. Devlet teamüllerini bilen herkes şunu iyi bilir ki: bir vali böyle bir açıklama yapmaz. Valiler neyi temsil ettiklerini en iyi bilen devlet adamlarıdır. Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır. Tartışmanın düzeyi siyasetimizin niteliğini de belirleyecektir” şeklindeki sözleri ve uslubu ile Vali Erkaya Yırık'ı ağır biçimde suçlamıştı.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, geçtiğimiz hafta içinde de Kanal 23'de katıldığı bir programda, deprem sonrası, hasar gören ve yıkılması gereken kamu binaları için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığını belirterek, bu konuda yetki kullanması gereken makamların görevlerini yapmadığını söylemiş ve “Vicdanım rahat değil” ifadesini kullanmıştı.