AKP’li Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’ya CHP’den sert tepki

AKP’li Karakoçan Belediyesi’ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere alınan 24 işçinin arasında AKP'li Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’nın ve AKP’li meclis üyesinin akrabalarının olduğu ortaya çıkmış, AKP'li Akbaba kendisini, "Belediye meclisi üyesinin ya da benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?” diye savunmuştu. CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Coşkun Duran, yaşananlara tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın AKP’li Karakoçan Belediyesi’ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı için İŞKUR’da ilan duyurusu yapıldı. Duyuru sonrasında belediyeye müracaat ederek mülakata giren yaklaşık 30 kişi içerisinden 24 işçi alındı. İşçi alımlarında Karakoçan Belediye Başkanı AKP’li Ayhan Akbaba’nın amcasının oğlu ile birçok AKP’li meclis üyesinin akrabaları ve AKP Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut’un olması tartışma yarattı. Olaya ilişkin SÖZCÜ’ye değerlendirmede bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Coşkun Duran, “AKP'li belediyeler şatafat ve adam kayırmacılıkta sınır tanımamaya devam ediyorlar” diye kaydetti.

“GÜN GEÇMİYOR Kİ USULSÜZLÜKLERİYLE GÜNDEME GELMESİN”

“Gün geçmiyor ki AKP'li belediyelerin usulsüzlükleri, rant kavgaları, torpilli işe alımlarıyla gündeme gelmesin” diyen CHP’li Duran, şöyle konuştu:

* Ülkemizde son zamanlarda derinleşen ekonomik kriz ve bunun sonucunda büyük bir genç işsizlik ordusu oluşmasına rağmen AKP'li belediyeler şatafat ve adam kayırmacılıkta sınır tanımamaya devam ediyorlar.

* Geçtiğimiz günler AKP'li Palu Belediyesi’ndeki 5 işçi alımında yapılan torpile ‘Millet dünyayı biz 5 kişi almışız çok mu?' sözlerinin daha etkisi sürerken bu sefer de AKP'li bir başka belediye olan Karakoçan Belediyesi'nde yapılan usulsüz ve ahlak dışı işçi alımlarıyla gündeme gelmesinden şehrimiz adına büyük bir üzüntü ve utanç duyduk.

* Kovancılar ve Palu'da yapılan usulsüzlükleri henüz sindirememişken bu kısır döngüye Karakoçan'ın da eklenmiş olması Ak Partili belediyelerin ilkesiz siyasi bakış açısına ve rutin despotizmine bir can simidi olarak sarıldıklarının açık bir göstergesidir.

“SİYASİ İKBALLERİ İÇİN BELEDİYEYE AKRABALARINI DOLDURDULAR”

Adam kayırmacılığın son alımlarla birlikte AKP’li belediyede gün yüzüne çıktığını savunan Duran, şu ifadeleri kullandı:

* Karakoçan Belediyesi’ne alınacak olan 24 personelin, AKP Gençlik Kolları başkanı ile belediyenin encümenlerinin aile yakınlarından alınmış olması AKP iktidarının menfaatleri çerçevesinde hareket ederek akrabalarını belediyeye doldurarak kendi siyasi ikballerini gözeten ve toplum aleyhinde üstünlük kurma çabasından başka bir şey değildir.

* Binlerce gencin alın teri, emeği ve hakkı yok sayılıp toplum gerçekleri karşısında feodal ve doğmatik adalet anlayışınızla en geri mevzilere tutunmanız adalete ve demokrasiye olan nefretinizin sistematik organizasyonudur. İktidarda olduğunuz sürece bu ülkeyi adalet, demokrasi ve liyakat ile yönetin, feodalizm ve güç ile değil. Zira adalet kavramının içini boşaltan faydacı, yasal olmayan ve mutlak otoriter uygulamalarınız ile ekonomik ve toplumsal temelleri yıkılmış bir ideolojiyi ayakta tutma çabanız bürokrasi balçığı olmanın ötesine geçemeyecektir.

* Önce Kovancılar ve Palu akabinde Karakoçan'da gösterdiğiniz antidemokratik uygulamalara olan tavrınızı hak, adalet ve liyakattan yana kullanmanızı umut ediyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz ki biz ülkeye demokrasiyi, adaleti ve hukuku getireceğiz. Sizin bu ceberrut sisteminizi sizinle beraber sandığa gömeceğiz. Unutmayın ki en büyük çınar önce tohumdu.

“AKRABAM OLUP YOKSUL OLAN KİMSE OLAMAZ MI” DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ'ye konuşan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ”Belediye meclisi üyesinin ya da benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?” diyerek alımların hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

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