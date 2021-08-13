AKP’li başkan ile enerji şirketi arasında kriz! Bölgeye elektrik dağıtan şirketin depoları mühürlendi

Ağrı'nın AKP'li Belediye Başkanı Savcı Sayan, onlarca zabıta ile baskın yaptırarak AKP'ye yakınlığı ile bilinen Çalık-Kiler Grubuna ait Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ile enerji dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(EDAŞ)’ın depolarını mühürletti. Aras EDAŞ yetkilileri ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava açtı.

ORHAN BOZKURT

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Ağrı’nın AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan, iddiaya göre geçtiğimiz aylarda ağabeyine ait villanın etrafına 5-6 adet aydınlatma direği dikilmesini istedi. Bu talebin Aras EDAŞ Yönetimi tarafından yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle yerine getirilmemesi üzerine Sayan, şirketin 22 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet veren depolarını zabıta aracılığı ile mühürletti.

“DEPOLAR GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YAPIYOR”

AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü'ne 5 Temmuz'da resmi yazı göndererek, söz konusu depoların görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile boşaltılıp uygun hale getirilmesini istedi. Ağrı İl Koordinatörlüğü yetkilileri belediyenin bu talebine, depoların 22 yıldır Ağrı halkına hizmet verdiğini belirterek kanunen ruhsata tabi olmadığını ve her yıl düzenli olarak denetlenerek belgelendirildiğini resmi yazı ile bildirdi.

Koordinatörlük yetkililerinin cevabi yazısını dikkate almayan Başkan Sayan, onlarca zabıta memuru ile Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü'ne baskın yaptırdı. Baskın üzerine şaşkına dönen şirket görevlileri, durumu amirlerine bildirdi. Uygulamanın kanunsuz olduğunu iletmelerine rağmen belediye zabıtaları, depoları mühürledi.

Aras EDAŞ yetkilileri Ağrı Belediyesi'nin kanunsuz uygulamasına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunup, idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava açtı.

“SAVCI SAYAN’IN ŞAHSİ TALEPLERİ… EGOLAR İÇİN HALKIN HİZMET ALMASI ENGELLENİYOR”

Genel Müdürlüğünü Fikret Akbaş’ın yürüttüğü Aras EDAŞ ise yaptığı açıklamada, bu durum sonucu yaşanacak elektrik kesintilerinden dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı ile diğer her türlü olumsuzluklardan Ağrı Belediye Başkanlığı sorumlu olacağını belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sayın Savcı Sayan beyin şahsi taleplerinin mevzuata uygun olmaması gerekçesiyle geri çevrilmesi neticesinde yapılan kamu hizmetini şahsileştirerek her aşamada engellemeye çalışmaktadır. Ağrı halkı, yöneticilerimizin ve şirketimizin başının tacıdır. Hiç kimse, kişisel menfaatleri ve egoları için kıymetli Ağrılıların hizmet almasına engel olmamalıdır.

“BELEDİYE BAŞKANINA RAĞMEN, AĞRI’YA HİZMET BOYNUMUZUN BORCU”

* Ağrılı hemşerilerimiz bilmelidir ki, kendilerine verdiğimiz hizmetin önüne kimse engel olamayacaktır. Sayın Belediye Başkanına rağmen Ağrımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Yaşanacak elektrik kesintilerinden dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı ile diğer her türlü olumsuzluklardan Ağrı Belediye Başkanlığı sorumlu olacaktır. Tüm hukuki ve yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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