AKP’li belediye başkanından arkadaşına ‘kıyak’

Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi’nin ilçedeki Millet Çarşısı’nda ruhsatsız olan ve AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin arkadaşına ait olduğu iddia edilen bir iş yerinin dışına kaçak tente yaptırması tepki çekti.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa'da İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin ilçede ruhsatlı iş yerlerine ‘ruhsata aykırılık' sebebiyle 50 bin TL ile 60 bin TL arasında para kesmesine karşın, Millet Çarşısı'nda sahibinin AKP'li olduğu belirtilen ruhsatsız bir iş yerinin dışına kaçak tente yaptırmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan, geçtiğimiz Ağustos ayı belediye meclis toplantısında Millet Çarşısı'ndaki kanuna aykırı iş yeri eklentileri için önerge verdiklerini ancak geçen bir aylık süreçte önergelerine cevap verilmediğini ifade etti.

“500 İŞ YERİNE CEZA, AKP'Lİ BAŞKANIN ARKADAŞININ İŞYERİNE CEZA YOK”

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, Millet Çarşı'nda bulanan 14 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını ve ruhsatı bulunmayan işyerlerinden AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin arkadaşına ait olduğu ifade edilen işyerinde kanuna aykırı tente ile eklentilerin bulunduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz 3 ay içerisinde ilçedeki 500 ruhsatlı işyerine ‘ruhsata aykırılık' yaptıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini söyleyen İYİ Partili Akan şu ifadelere yer verdi:

* Pandemi koşullarının en yoğun hissedildiği aylarda AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin ilçedeki birçok esnafa 50 ila 60 bin TL'lere varan ruhsata aykırılık cezası kestiğini ancak Millet Çarşısı'ndaki eklentileri görmezden geldiğini söylemiş, ve esnafların cezaları iptal edilmezse hukuki yollara başvuracağımızı dile getirmiştik.

* Yunusemre Belediyesi'nden haklı çağrımıza hiçbir yanıt gelmedi. Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantımızda konuyu gündeme getirdik ve bir soru önergesi verdik.

* Millet Çarşısı'ndaki dükkanların ruhsatları zaten mahkeme kararıyla boşa çıkmıştı. Buna rağmen hala daha bu dükkanlar, AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin izniyle işletilmeye devam ediyor.

* Bu da yetmezmiş gibi bir de ruhsatsız olan bir iş yerine eklenti yapılmasına izin veriliyor. Bu iş yerinin AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin arkadaşına ait olduğunu öğrendik.

* Çok acı bir tablo. 500 ruhsatlı işyerine cezayı kes, ama AKP'li belediye başkanının arkadaşını işyerine ceza kesme. AKP'li belediye bu işyerine neyin kıyağını yapıyor.

“MİLLET ÇARŞISI'DAKİ USULSÜZLÜKLERİ AÇIĞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Geçtiğimiz aylarda Millet Çarşısı'nın ticaret haneye dönüştürülmesinin iptali için açıkları davayı kazandıklarını ve ruhsat verilen 14 yerinin ruhsatının iptal edildiğini hatırlatan İYİ Partili Akan, Millet Çarşısı'nda yaşanan usulsüzlükleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ruhsatları iptal edilen 14 işcyerinin faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunduklarının altını çizen İYİ Partili Akan şöyle konuştu;

* Kamuya hizmet için yapılan Millet Çarşısı'nın ticarethaneye çevrilerek rant elde edilmesini önüne geçtik. Kazandığımız mahkeme ile Millet Çarşısı'ndaki 14 işyerini ruhsatı iptal edildi.

* Mahkeme kararına rağmen halen daha 14 iş yerinin faaliyetleri sürüyor. Yani kanunsuzluk yaşanmaya devam ediyor. Bunun içinde geçtiğimiz aylarda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk.

* Ancak suç duyurumuzdan halen daha bir sonuç çıkmadı. Şimdi de kanunsuzluklarına AKP'li belediye başkanına yakın bir kişinin ruhsatsız iş yerine yaptığı kaçak tenteler eklendi. Millet Çarşısı'ndaki usulsüzlükler bitmiyor ve bizde bu usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.