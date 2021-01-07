AKP’li belediye başkanından Kayseri valisine: Herkes aklını başına alacak

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi. 2020 yılında gerçekleştirilen ve 2021 yılında yapılacak projeleri paylaşan Arı, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

“BENİM EKİBİM YERSE GÖZÜNÜ OYARIM”

Eski belediye çalışanlarına yönelik açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Arı, “Dava iki yönlü. Bir adli soruşturma var bir de idari soruşturma var. Şikayetler üzerine hem savcılığın hem müfettişlerin yürüttüğü bir soruşturma var. Müfettiş idari soruşturmasını tamamladı. Bundan sonrası bağımsız yargıya kalmış. Yargının vereceği her karara saygılıyız. Belediye ile bir alakası yok. Ben müdahil olmayı düşünmüyorum. Benim ekibim yerse gözünü oyarım. Başkası da yemişse onun da gözü oyulur. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha bir şey yok. Bir çıksın ortaya” dedi.

“ERCİYES'İ DE ELİNİZDEN ALIRIM”

Ürgüp'te Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Başkanlığı'nda kış sezonu öncesi özellikle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye gelecek turistler için Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya'nın paket halinde değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıya davet edilmemesine de sert tepki gösteren Arı, şunları söyledi;

*Ben icraat adamıyım. Birilerinin toplantı yapması benim icraatıma yetişemez. İsteyen istediği kadar toplantı yapsın. Birileri atı alana kadar ben Üsküdar'ı geçerim. Geçiyorum da zaten.

*Bir ara Kayseri Kapadokya'nın merkezidir falan söylemler oldu. İstanbul'da bir toplantıda Kayseri Valisine “Kafamı bozmayın Erciyes'i de elinizden alırım” dedim.

*Ama o toplantıda ben olmalı mıydım, olmalıydım. Kıyameti de kopardım. Çünkü Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'dir. Herkes aklını başına toplayacak. Nevşehirliliği unutmayacağız. Canımı sıkmasınlar Nevşehir'in adını da Kapadokya yaptırırım.

“49 MİLYON BORÇ ÖDEDİK”

Belediyenin borcuna ilişkin açıklamalarda bulunan Arı, şunları söyledi:

*2019 yılı 3 Nisan'da Belediye Başkanı oldum. Mali tabloyu önümüze koyduk 89 milyon lira borç vardı. Kasada da 700 bin lira vardı. Esnafa 27 milyon lira borcumuz vardı.

*2019 yılının sonunda esnaf borcu 2,1 milyona düştü. Belediye bütçesi 10 milyon lira fazla verdi. Pandemi geldi yüzde 65 İller Bankası payımız kesildi. Bütün bunlara rağmen bu kadar iş yapıldı. Bu kadar işe rağmen ve ödenen borca rağmen borcumuz 50 milyona düştü. Bugün itibariyle Nevşehir Belediyesi'nin borcu 50 milyon lira.

*Bu kadar işi yaptık, 49 milyon lira da borç ödedik. Kasamızda da iyi miktarda para var. İki tane haricen borcumuz var. 2004-2009 yılları TEDAŞ'a elektrik borcumuz varmış 6 milyon lira. Kayıtlarda bizim öyle bir borcumuz yok.

*Aralık ayında 6 milyon liralık borç 25 milyon lira olarak bize geldi. Borcu ödemek için bütün yolları deneyeceğiz. İkincisi Kale Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında TOKİ'ye 62 milyon lira borçlanmışız. 62 milyon lira borç bugün faiziyle 114 milyon lira oldu. TOKİ de geldi istedi. Bir şekilde bu borcu da ödeyeceğiz.

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