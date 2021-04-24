AKP’li belediye çocukları sokağa döktü, izdiham yaşandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu otobüs üstünde ilçeyi gezip 23 Nisan’ı kutlarken oyuncak dağıtımı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen çocukların otobüsün peşinden koşturduğu, Mehmet Tahmazoğlu’nun otobüsten fırlattığı oyuncakları almaya çalışırlarken izdiham yaşandığı görüldü. Hem sokağa çıkma kısıtlamasına hem de diğer salgın kurallarına uyulmadı.

YASAĞA RAĞMEN VAGONLU KORTEJ

Mehmet Tahmazoğlu’nun yer aldığı otobüsün hemen arkasından çocukların bulunduğu vagonlarla kortej düzenlendi. Onlarca çocuk vagonlarda yer alırken cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.

“ÇOCUKLARA SÜRPRİZ YAPALIM DEDİK”

Mehmet Tahmazoğlu, “23 Nisan coşkusunu çocuklara götürdük. Bu yıl da 23 Nisan’ı buruk bir şekilde kutluyoruz ama biz çocuklarımıza bu özel günlerinde bir sürpriz yapalım dedik. Ve güzel bir kortej yaparak cadde ve sokaklarımızda çocuklarımızı selamladık. Şahinbey’de 23 Nisan her zaman faklıdır” açıklamasında bulundu.

“AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER”

Kuralların ihlali sebebiyle AKP’li belediyeye tepki mesajları yağdı. Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan, “AKP'li Gaziantep/Şahinbey Belediye Başkanı, bugün 23 Nisan Çocuk Bayramında akılalmaz görüntülere imza attı.

Çocukları peşinden koşturup kafalarına oyuncak atmak nedir? Pandemi önlemleri, sokağa çıkma yasağı hak getire. Her şeyiniz bu şekilde. Yazık! Çocuklar kendi bayramında böyle eziyet görmedi” diyerek tepkisini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona virüsü illere göre risk durumu haritasında Gaziantep, “Çok yüksek riskli” iller arasında yer alıyor.

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