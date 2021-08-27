AKP’li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarruf kararını hiçe saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haziran ayı sonunda yayımladığı "tasarruf tedbirleri" genelgesine kendi partisinin uymadığı ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve belediyelerin rapor, bülten ve benzeri yayınları basmayacağı, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımının elektronik ortamda yapılacağının belirtildiği genelgeyi AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi'nin hiçe saydığı, belediyeye ait aylık gazete çıkartmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

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30 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “tasarruf tedbirleri” genelgesi yayımlanmıştı…

Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin kararlar yer almıştı.

“DOKÜMANLARIN PAYLAŞIMI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK”

Resmi gazetede yayımlanan kararlar arasında “Basın ve yayın Giderlerine Düzenleme” başlığı altında şu ifadeler yer almıştı:

* Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.

* Rapor, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.



AKP'Lİ BELEDİYE GENELGEYİ HİÇE SAYDI

Genelgede belediyelerin “rapor bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak” denilmesine rağmen, AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi, aylık çıkardığı “Şehir Postası” isimli gazeteyi Ağustos ayında da basarak dağıtmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede yayınların elektronik ortamda yayınlanacağı çok net bir şekilde ifade edilmesine rağmen belediyenin asli vazifesi dışında kalan “gazete basma” girişiminde bulunması tepki çekti.

“KENDİ ALDIKLARI KARARLARA UYMAYAN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

AKP'li belediyenin birçok konuda tasarruf sağlamadığını belirten CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, “Afyon belediyesi kendine münhasır hep farklı şeyler yapıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymadığı gibi, basını baskı altında tutuyor. Hatta belediyenin Kent Konseyi Başkanı da geçtiğimiz günlerde basınımızı Erdoğan'ı sevenler ve sevmeyenler olarak 2'ye ayırmış basını da kutuplaştırmıştı. Afyonkarahisar'daki medya organlarımız zaten belediyenin bütün çalışmalarını haberleştiriyor. AKP'li belediyenin yönetimi kendi genel başkanlarının kararına dahi uymayarak, birçok konuda yaptıkları gibi yine tasarruf etme yoluna gitmiyor. Kendi aldıkları kararlara uymayan bir iktidar zihniyeti ile karşı karşıyayız” dedi.

