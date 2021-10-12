AKP’li belediye imara açtı, MHP’li belediye satma kararı aldı

Kastamonu'da bir dönem Alparslan Türkeş Botanik Parkı olarak bilinen 17 dönümlük arazi, AKP'li belediye zamanın imar değişikliği yapılarak konut ve iş yeri olarak değiştirildi. 31 Mart seçimlerinden sonra MHP'ye geçen belediye de arazinin satışına karar verdi. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin arazi satışına tepki göstererek, kent merkezindeki yeşil bir alanın daha betonlaşacağını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Şehir merkezindeki nadir yeşil alanlardan biri olan ve Alpaslan Türkeş Botanik Parkı olarak bilinen 17 dönümlük alan, daha önceki AKP döneminde imar değişikliği yapılarak konut ve ticari alana çevrildi. İmar değişikliği, o dönem mecliste bulunan 11 MHP’li meclis üyesi de destekledi. 31 Mart seçimlerinden sonra MHP’ye geçen belediyede, 1 Ekim'de gerçekleşen meclis toplantısında alanın satışı ve kat karşılığı yapım ihalesi için oylama yapıldı. Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edilen teklif sonunda satış ihalesi yapmak için belediye encümenine yetki verildi. Kısa süre sonra da parkta bulunan ağaçlar sökülerek başka bir yere taşındı. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin ise, alınan karara tepki gösterdi.

“YEŞİL ALANLAR BETONA ÇEVRİLİYOR”

Belediye Başkanı Gaip Vidinlioğlu’nun, personel maaşlarını ödemek için kentin değerli arazilerini yok pahasına sattığını ileri süren Erbilgin, arazinin hızla satışa çıkarılmasıyla oldu – bittiye getirileceğini söyledi. 17 dönümlük alanın kent merkezinde kalan nadir yeşil alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Erbilgin, “Bir yeşil alan daha betona boğulacak olmasını doğru bulmuyoruz. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

“22 MİLYON LİRALIK TAŞINMAZ SATILDI”

MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun göreve geldiği günden itibaren belediye taşınmazlarını tek tek sattığını ileri süren Hikmet Erbilgin, “Belediyenin birçok taşınmazı AKP döneminde de haraç mezat satıldı. Merkezinde rant olan bir çok takas gerçekleştirildi. Seçim döneminde de vurgulamış, vatandaşlarımıza anlatmaya çalışmıştık. MHP, AKP'nin ikizidir demiştik. Zaman bizi haklı çıkardı. AKP ne yaptıysa, MHP'de o yolda ilerliyor. AKP belediyenin en değerli taşınmazlarını sattı savurdu. MHP'de, Galip Vidinloğlu da aynısını yapıyor. Göreve geldiği günden bu yana muhammen bedelleri toplamı 22 milyon 107 bin lira olan bir çok belediye taşınmazını sattı. Şimdi şehrin en değerli arazisini elden çıkarmak için, birilerine rant sağlamak için satmak istiyor. Kuzeykent Mahallesi'nde ki son yeşil alanı betona boğmak istiyor. Bunu yaparken de personel maaşlarını ödemekte güçlük çektiğini öne sürüyor” diye konuştu.

“MAAŞ ÖDEMEK İÇİN TEMSİL GİDELERİNİ KISMAN YETERLİ”

Kentte talanının AKP döneminde başladığını ve MHP döneminde hız kesmeden devam ettiğini belirten Erbilgin, “Personel maaşlarını ödeyecek para arıyorsanız, 2 yılda temsil ve tanıtma giderleri için belediye kasasından kaç lira harcandığına bakın. Kastamonu Belediyesi 2 yılda temsil ve tanıtma giderleri için 10 milyon 527 bin 976 lira harcamış. Bu ne demek? Personel maaşlarını ödemekte güçlük çeken Kastamonu Belediyesi'nin temsil ve tanıtma giderleri kaleminden ayda 438 bin lira harcanmış demek. Galip Vidinlioğlu şehrin en değerli arazilerini satarak Kastamonu Belediyesi'ni içine düştüğü bataktan çıkarmak yerine, gereksiz yapılan harcamalara son vermesi daha iyi bir tercih olacaktır” şeklinde konuştu.