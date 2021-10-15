AKP’li belediye işçilerin alacağına çöktü

Şanlıurfa’nın AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nde Sayıştay ve SGK müfettişleri raporunda, yasaya aykırı olarak maaşları düşürülüp, bir bölümü de asgari ücretin altında maaşla çalıştırıldığı belirlenen işçiler, olayı yargıya taşıyınca, belediye önlerine de ‘Ya alacaklarından vazgeçme, ya da kendilerine yeni iş arama” seçeneği koydu.

Ahmet KAYA

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AKP'li Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi'nde yaşanan ve “İşte AKP adaleti” dedirten olayların fitili, hükümetin,1 Nisan 2018 itibarıyla kamudaki kamudaki taşeron işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri de belediye şirketlerine geçirme uygulamasıyla ateşlendi.

Ancak, bu geçişte işçilerin ücretleri Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) belirlediği sözleşmelere aykırı olarak düşürülüp, bazılarının maaşı da asgari ücretin altında olarak belirlendi.

Bu hukuksuzluk, Sayıştay müfettişlerince hazırlanan Eyyübiye Belediyesi 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'na da yansıdı.

Raporda, kadroya geçirilen 888 personelden yüzde 63'ünün maaşının düşürülerek kadroya alındığı, 552 çalışanın hak kaybına uğradığı belirtildi.

Raporda, 477 çalışanın maaşının asgari ücretin altında tutulduğu vurgulanarak, bu usulsüzlüğün giderilmesi gerektiği ifade edildi.

BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Dönemin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin kendilerine öngördüğü maaş skalasının İş Hukuku'na aykırı olduğunu öne süren işçiler, bağlı oldukları sendika aracılığıyla dava açtı.

Bu sırada yerel yönetimler seçimi sürecine girildi ve işçilerin maaşını düşüren eski başkan Ekinci aday gösterilmezken, AKP'nin Eyyübiye Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Kuş, işçilerle bir araya geldi.

Kuş işçilere, “İşçilerimizin mağduriyetini biliyoruz. Biz alın terine saygılıyız. Kardeşlerimiz, terleri yere düşmeden inşallah haklarını alacaklar. Bundan zerre kadar şüpheleri olmasın. İnşallah 1 Nisan'da belediye başkanı olursak sıkıntıyı çözeceğiz. Kimsenin hakkını kimse yiyemez. İşçi kardeşlerimize de ben yürekten saygı duyuyorum. Belediye başkanı olursam, hakları neyse emin olsunlar alacaklar” dedi.

Ancak, Kuş makamına oturduktan sonra bu vaatlerini unuttu.

USULSÜZLÜK SAYIŞTAY RAPORLARINA GİRDİ

Bu süreçte Eyyübiye Belediyesi'nin 2018 hesap ve işlemlerini inceleyen Sayıştay müfettişleri, hazırladıkları 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda 888 işçiden 477'sinin asgari ücretin altında maaşla kadroya geçirildiği, Yüksek Hakem Kurulu'nun toplu iş sözleşmesiyle ilgili kararlarına rağmen, 477 işçinin 2019 yılı için belirlenen ücretin asgari ücretin altında olduğu belirtildi.

Raporda, belediyenin işçilere asgari ücretin altında maaş ödeyemeyeceğinin altı çizilirken, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacağı da vurgulandı.

Sayıştay raporunda, işverenin işçilerin sosyal yardımlar sebebiyle indirim yapamayacağına da vurgu yapılıp, “Asgari Ücret Yönetmeliğine göre ise asgari ücretin altında işçi çalıştırılamayacağının hüküm altına alınmış olup, 2019 yılı için belirlenen asgari ücretin altında ücret ile çalışan işçilerin ücretleri 2019 yılı için yeni asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır” görüşü bildirildi.

SENDİKA BELEDİYEYİ UYARDI

Bu süreçte şikayet üzerine SGK müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde de ücretlerin İş Kanunu'na aykırı olarak düşürüldüğü belirlenince, işçilerin bağlı olduğu HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Eyyübiye Belediyesi'ni uyardı.

Uyarıda, müfettişler tarafından yapılan incelemelerde 335 işçinin 1.5 asgari ücret olan maaşının 1 asgari ücrete düşürüldüğü, kalan işçilerin maaşının ise asgari ücretin de altında kaldığı belirtilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talep edildi. Ancak, bu talep belediye tarafından kabul görmedi.

YA FERAGAT, YA İŞSİZLİK

İşçilerin sendika yoluyla mahkemeye başvurarak kendilerine İş Kanunu'na aykırı işlemler uygulanıp maaşlarının düşürülmesi ve asgari ücretin altında çalıştıklarını beyan ederek açtıkları davaların belediye aleyhine seyrettiğini fark eden ve seçimden önce sorunların çözüleceği sözünü veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bağlı olarak çalışan işçilerine, “Size günlük 10 TL zam yapalım. Geçmişe dönük prim, tazminat. Fazla çalışma, yol, yemek parası dahil tüm alacaklarınızdan feragat edin” önerisinde bulundu.

Ancak, işçilerin önemli bölümü bu teklife sıcak bakmayınca kendilerine günlük 2 saat iş arama izniyle işten çıkarılma tebligatları gönderildi.

Bunun üzerine işçilerin tamamına yakını davalarından vazgeçti ve 30 ile 50 bin lira arasındaki miktarlarda değişen alacaklarından feragat etti.

İddiaya göre alacaklarını istemekte direnen bazı çalışanların ise görev yerleri değiştirildi.

Başkan Kuş, işçilerin alacaklarından feragat etmeleri için arabulucuk uygulama başlatılmasını ise sosyal medya hesabından ‘Müjde’ olarak duyurdu.

İşçilerin imzaladığı arabulucuk anlaşmasına göre kendilerine aylık 10 TL zam yapıldı.

“AKP'NİN ADALETİ BU KADAR”

AKP'li Eyyübiye Belediyesi'nin işçilerin haklarını gasp ettiğini savunan CHP Eyyübiye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz, belediyenin İş Kanunu'na aykırı olarak maaş indirimi yaptığını belirterek, “Bu da yetmezmiş gibi insanları asgari ücretin bile altında çalıştırıyor. İnsanlar hukuk ile hakkını aldığında ise sıtmayı gösterip ölümle tehdit ederek alacaklarına adeta çöküyor. İşte AKP'nin ismindeki adaleti bu kadar” dedi.