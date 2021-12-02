AKP’li belediye, milyonlarca lirayı göndermemiş…

Sayıştay, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liralık asgari ücret destek primi tutarlarını İşsizlik Sigorta Fonuna göndermediğini ortaya çıkardı.

Halil ATAŞ

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AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi hesabında bulunan 10 milyon 69 bin 308,75 TL’lik asgari ücret destek primi tutarlarını her ay İşsizlik Sigortası Fonuna aktarması gerekirken Emanetler Hesabında tutmaya devam etmiş.

“GENELGE KAPSAMINDA KESİNTİLER HER AY FONA AKTARILMALI”

Sayıştay raporunda, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) alınan 07/12/2020 tarihli ve E.91550395-300 sayılı yazıda özetle, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilen 14/09/2020 tarihli ve 6539258 sayılı yazıdan bahisle, 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2020/10 sayılı Genelge kapsamında ihale makamlarınca destek tutarına ilişkin hakedişlerden yapılan kesintilerin her ay İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılması gerektiği belirtilmektedir” ifadesi yer aldı.

“2020 MALİ TABLOYA BİR ETKİSİ BULUNMUYOR”

Denetim raporunun devamında ise şöyle denildi;

Kamu idaresi cevabında, 333 bin 820 TL tutarında ödemenin yapıldığını, kalan ödemelerin ise Belediyenin nakit durumuna göre yapılmaya devam edileceğini belirtilmiş ise de; ödeme 2021 yılında yapılmış olup 2020 yılı mali tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, İşsizlik Fonuna aktarılması gereken toplam 10 milyon 69 bin 308,75 TL tutarındaki asgari ücret destek priminin İşsizlik Fonuna aktarılmayıp, 333 Emanetler Hesabında tutulması 2020 yılı Bilançosunun hatalı veri üretmesine neden olmaktadır.

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