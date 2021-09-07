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AKP’li belediye ‘sehven yapıldı’ diyerek afişleri değiştirdi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinin AKP’li belediyesi, kentte astığı 'gurur tablosu' afişlerinde öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tıp Fakültesi'ni kazandığını belirtti. İTÜ'de Tıp Fakültesi olmaması nedeniyle gösterilen tepkiler üzerine belediye afişleri değiştirdi.

Ahmet KAYA
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AKP’li belediye ‘sehven yapıldı’ diyerek afişleri değiştirdi

AKP yönetimindeki Haliliye Belediyesi açtığı üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim görmüş öğrencilerden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olanları afişlerle ilan etti. “Gençlik Merkezinin Gurur Tablosu” başlığıyla asılan afişlerde adları yazılı adayların kazandıkları üniversite bölümleri yer aldı.

“İTÜ’DE TIP FAKÜLTESİ KAZANDILAR”

Afişte adları yazılı 10 adaydan 3’ü için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tıp Fakültesi’ni kazandıkları kaydedildi. Ancak 250 yıllık geçmişi olan üniversitede tıp fakültesi bulunmaması nedeniyle Haliliye Belediyesi sosyal medya eleştirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SEHVEN YAPILDI

Yanlışlık üzerine Haliliye Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından ‘Kamuoyuna Duyuru’ başlığıyla yapılan açıklamada, öğrencilerin yerleştikleri fakültelerle ilgili yanlışlığın ‘sehven' yapıldığı belirtilerek gerekli düzeltmelerin yapıldığı açıklandı.

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