AKP’li belediye, sözleşmeli personeli şube müdürü yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı denetim raporunu yayınlayan Sayıştay, belediyede 6 kadrolu personel varken sözleşmeli bir personeli vekaleten şube müdürü yaptığını belirledi.

İsmail AKDUMAN

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Sayıştay, AKP’li belediyenin, 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine göre, 5'inci derece veteriner hekim kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere 20.03.2020 tarihinde hizmet sözleşmesi yaparak bir kişiyi istihdam ettiğini belirterek, söz konusu personelin 03.04.2020 tarihinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü kadrosuna vekâleten atandığını ortaya çıkardı.

ÖNCELİK MEMUR KADROLARINDA

Konuyla ilgili yasal düzenlemelerdeki ilgili maddeler ile açıklama yapan Sayıştay, şu ifadelerle belediyeyi uyardı:

“Memur kadrolarına, öncelikle memurlar arasından vekâleten görevlendirme yapılması gerekmektedir. Belediyede toplam 8, sözleşmeli personelin görev yaptığı daire başkanlığında ise 6 kadrolu veteriner hekim görev yapmaktadır. Yani kurumda sözleşmeli personelin görev yaptığı alanda, eleman yetersizliği söz konusu değildir. Memur kadrolarına ilişkin görevlerin, sözleşmeli personele vekâleten gördürülemeyeceği ifade edilmesine rağmen, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin vekâleten şube müdürlüğü görevini yürüttüğü tespit edilmiştir.”

BELEDİYENİN KİRALIK İŞLERİ RUHSATSIZ

Sayıştay raporlarında ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, bazı mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin yoluyla kısımlara bölerek yaptığını, 136 özel halk otobüsü ve 53 özel halk minibüsünün ihale yapılmaksızın şehir içi toplu taşımacılık yaptıkları ve süresiz olarak faaliyette bulundukları bilgilerine yer aldı.

Belediyenin ilan ve reklam gelirlerini tahsil edemediğini belirten Sayıştay denetçileri, personellerin izin kullanımları ile ilgili yasalara uyulmadığını, sekiz ilçe belediyesinden 5,5 milyon TL'lik otopark alacağının tahsil etmediğini, mülkiyetinde bulunan, kira veya ecrimisil alınan toplam bin 341 iş yerinden bin 297’sinin, ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği vurguladı.

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