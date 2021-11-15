AKP’li belediyede akraba alımlarının ardından ‘peşkeş’ iddiası

Daha önce akraba alımlarıyla gündeme gelen Elazığ'ın AKP’li Karakoçan Belediyesi, ilçe merkezindeki tek park olan Atatürk Parkı alanını AKP'li belediye meclis üyesi Abidin Gürbüz'ün yeğenine verdiği iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesi merkezinde bulunan tek park olan Atatürk Parkı'nın AKP'li belediye meclis üyesi Abidin Gürbüz’ün yeğenine devredildiği iddia edildi.

Devredilen alanda imar planında olmamasına parkın devre dışı bırakılıp üç katlı bir binanın yapılacağı ileri sürüldü.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN YEĞENİ DEVRALMIŞ

Belediyeye ait olan Atatürk Parkı'nın ihaleyle verildiği ancak ihaleyi alan kişinin kira bedelini ağır bulmasından dolayı parkın işletmesini ikinci bir şahsa devrettiğini belirten Karakoçan Belediyesi HDP meclis üyesi Ahmet Elgin, “Belediyeye ait ve ilçe merkezinin tek yeri olan Atatürk Parkıyla ilgili işlem yapılıyor.

Belediye bu park alanını kiralama usulüyle ihaleye çıkarttı. İhaleyle bu alanı alan vatandaş kira bedelini yüksek olması nedeniyle burayı ikinci şahsa devretti. İkinci şahıs da üçüncü sahsa devretti. En sonunda ise park alanı AKP Karakoçan Belediyesi meclis üyesi Abidin Gürbüz'ün kardeşinin oğluna verildi. Normalde bu alanı Abidin Gürbüz alıyor ancak belediye yönetmeliğinde birinci dereceden akraba olanlara ihaleye giremedikleri için bunu bertaraf etmek için AKP'li meclis üyesinin kardeşinin oğlu üzerinden sözleşme yapılmış.

Burada imar planında olmamasına rağmen 300 metrekare alanın içerisinde 3 katlı bina inşaa edecekler burada da restoran ve kafe yapılacak. Lakin bunu yapmak için imar değişikliği yapılması lazım ama herhangi bir imar değişikliği yok. Bu park alanı Karakoçan merkezde olan tek park, bu yapıyı inşa etmek için parkta bulunan yaklaşık 50 yıllık ağaçları kestiler.

2021 yılının başında da bu konu gündeme gelmiş ve Karakoçanlı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığı için proje bekletilmişti. Şimdi de bunun minyatürünü yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“RANT AMAÇLI…”

‘Karakoçan'ın göbeğinde 300 metrekare yerde üç katlı bir yapının inşa edilmesi rant amaçlı yapıldığını gösterir' diyen Elgin, “Burası aylık 16 bin lira bedelle çay bahçesi olarak kiraya verilmiş. Belediye ile aralarında bir rant anlaşması sağlanmış bu arkadaşa bir 1 milyonluk yatırım yaptığı takdirde 5 yıl daha aynı şartlarda sözleşme imkanı sunulmuş.

Belediye Ayhan Akbaba göreve geldiğinden bu yana bu alanı ranta açmaya çalışıyor. Belediye yönetimin yapmış olduğu bu davranış ne kadar ahlaki? Bu konuyla hem dilekçe yazıp yönetme sundum, yönetimden bu devirle ilgili bilgi ve belge istedim ancak belediye yönetimi bir ay içerisinde cevap verileceğini söyledi ancak halen bir cevap verilmedi” diye kaydetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Üç katlı yapının inşa edileceği alanda ağaçların kesildiğini görmesi sonrasında yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunan Savaş Erdoğan isimli vatandaş, “Burası çay bahçesi. 40-45 yıl öncesinde dikilmiş olan ağaçlar var. Burada yaz aylarınca buluşma noktası niteliğindedir. İmar planında da çay bahçesi olarak geçiyor burası.

Ben Perşembe günü bölgeden geçerken 3 kişinin orada ellerinde hızarla ağaçları kestiğini gördüm. ‘talimat verildi, parama bakarım, ağaçları keseceğiz' dediler. 3 ağaç kesildi. Belediye başkanı Ayhan Akbaba'yı aradım. ‘burada bir ağaç kesimi var bilginiz var mı?' dedim. Kendisi de ‘Ağaç kesmesi söz konusu değildir rahat olun orada çok güzel bir yer yapacağız. Yaz kış hizmet verilecek ağaçlara zarar verilmeyecek' dedi. Emniyeti arayıp suç duyurusunda bulundum. Emniyet ekipleri geldi ve durum değerlendirmesi yaptı.

Ağacı kesmeyi gelenler kaçtı. Ertesi sabah savcılığa gittim, savcı beye durumu anlattım. Burası çay bahçesi olarak geçiyor 6 ay önce ihale yapılmış. Şartnamede buraya lokanta yapmak vs. gibi hakları yok. Yetkililer göz yumuyor ben de kamu adına suç duyurunda bulunuyorum dedim. Dün ise ağaçların kesildiğini gördük. Burası belediye başkanının tasarrufunda olan bir alan” ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin aradığımız AKP’li meclis üyesi Abidin Gürbüz iddialara cevap vermezken Karakoçan Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Akbaba ise, “Yazı işlerimize başvurup resmi dilekçe ile aradığınız soruların cevabını alabilirsiniz” dedi.

AKRABA ALIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Karakoçan Belediyesi'ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 işçi alınmıştı. İşçi alımında Karakoçan Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Akbaba'nın amcasının oğlu ile birçok AKP'li meclis üyesinin akrabaları ve AKP Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut'un olması tepkilere neden olmuştu.

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