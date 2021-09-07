AKP’li belediyeden Aziz Nesin’lik tuvalet hizmeti

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, ancak kanalizasyon şebekesi yapılmadığı için yaklaşık 15 aydır kullanılmayan tuvalet, mizah konusu oldu. Vatandaşlar, “Aziz Nesin olsa ancak bu kadarını mizah konusu yapabilirdi” diyerek AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

Ahmet KAYA

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Hayrettin Güngör'ün başkanı olduğu Kahramanmaraş'ın AKP'li Büyükşehir Belediyesi, 15 ay önce kentin en büyük alış veriş merkezlerinden biri olan Pizza AVM'nin önünde hizmet veren taksi durağının bitişiğine bir tuvalet yaptı.

Taksici esnafı ve yakın çevrede oturanlar tuvaleti kullanmak için beklerken, giderinin kanalizasyon şebekesine bağlanmadığını öğrendi. Bu nedenle tuvaleti kullanamayan taksici esnafı, defalarca Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KASKİ) başvurarak sorunun çözümünü istedi.

“KENDİNİZ BAĞLAYIN”

Ancak, her defasında bu talepleri yerine getirilmedi. Bir süre önce de yurttaşlara, “Gideri, kanalizasyon şebekesine kendiniz bağlayın” cevabı verildi. Bu kez de şebekenin yerini öğrenmek isteyen yurttaşlar aldıkları, ‘Kanalizasyon şebekesi o konumda değil' yanıtı ile neye uğradıklarını şaşırdı.

KULLANILMAYACAKSA NEDEN YAPILDI?

Kanalizasyonu yapılmadığı için temizlik malzemesi deposu olarak kullandıkları tuvaletin neden yapıldığını soran vatandaşlar, “Koskaca belediye, bir kanalizasyon bağlantısını yapmamaktan acizse, yazık bu kentin haline. Gündüz ihtiyacımızı AVM ve caminin tuvaletinden gideriyoruz. Ama, gece buralar kapalı olunca güç durumda kalıyoruz. Ayrıca, burası çok işlek bir yer. İnsanlar geçerken tuvaleti görüp kullanmak istiyor. Kapalı olduğunu görünce de bizim kullandırmadığımızı sanıp bize tepki gösteriyor. Belediye bir tuvalet bağlantısını yapamıyorsa büyük şehri nasıl yönetecek? Kullanılmayacaksa tuvalet neden yapıldı? Ne yapalım şehrin işlek yerinde duvar dibinde mi ihtiyaç giderelim?”

Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyonsuz tuvalet yapmasını eleştiren CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü eleştirerek, “Bir tuvaletin kanalizasyon bağlantısını yapmayan Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyeciliğin kitabını yazdığını iddia ediyor. Kanalizasyon bağlantısı yapmak için belediyecilik ile ilgili kitap yazmaya gerek yok. Bir kepçe, 100-150 metre kanalizasyon borusu bu iş için yeterli. Bir tuvaleti hizmet açamayan bu zihniyet, bu memlekete yeni yatırımları nasıl yapacak?” şeklinde tepki gösterdi.