AKP’li belediyeden bir haftada ulaşım, ekmek ve otoparka zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir hafta içerisinde ekmek, su ve ulaşım fiyatlarına yaptığı zamlara İYİ Partili Erhan Özhan tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Erhan Özhan, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son bir hafta içerisinde ulaşım ve ekmeğe yaptığı zamların ardından dün de otopark ücretlerine yaptığı zamma tepki gösterdi.

AKP’Lİ BELEDİYENİN ÖNÜNDE TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li başkanın görev yaptığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Özhan belediyenin ulaşıma yüzde 20, ekmek fiyatlarına da yüzde 25 zam yapmasının ardından otopark ücretlerine de yüzde 70'e varan zam yaptığını söyledi. İYİ Partili Erhan Özhan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi önce ulaşımda daha sonra ekmekte dün itibariyle de otopark ücretlerinde ciddi geçişleri yaptı. Diğer bütün kalemlerde artan girdi maliyetleri bahane olarak öne sürülürken acaba otopark ücretlerinde nasıl bir girdi maliyeti artışı var ki zam yapılması gereği görülmüştür. Otoparklar gaz mı, elektrik mi yoksa benzin mi yakmaktadır bu soru işareti cevap bekliyor” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZA YÜK GETİRMENİN ANLAMI YOK”

“Artan elektrik fiyatları su fiyatları, ulaşım, ekmek gibi halkın gündelik zorunlu ihtiyaçlarında gerçekleşen artışlar, ciddi anlamda hayatı zorlaştırmakta, insanlar ekstra harcamaları bırakın normal gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta nasıl bir yol alacağını bilemez hale gelmiş durumda” diyen Özhan, “Kayserili vatandaşlarımız bilhassa şehir merkezinde ciddi otopark ihtiyacı duyuyor. Halkımız araçlarını park edecek yer bulamamaktadır. Bununla birlikte otopark ücretlerini artırıp zaten zorluk çeken insanlarımıza böylede artı bir yük yüklemenin anlamı yoktur. Ulaşım, ekmek hatta otopark ücretleri gibi belediye imkanları dahilinde olan hizmetlerin tamamının olabilecek en düşük ücret tarifesinde tutulması gerekmekte, içinde bulunduğumuz bu zorlu ekonomik koşullarda halkımız için artık bir lira bir liradır” ifadelerini kullandı.