AKP’li belediyeden eski RP’li Şevki Yılmaz’ın vakfına yurt binası

Hükümetin “yok” dediği üniversite öğrencilerinin yurt sorunu için AKP’li Esenler Belediyesi dikkat çeken bir adım attı. Belediye kendi imkanlarıyla yurt açmayacak ancak Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın vakfına bina tahsis edecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul’da Esenler Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumlarında merkezi Kocaeli'nde bulunan, yönetim kurulu başkanlığını eski Refah Partisi Milletvekili ve eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın yaptığı Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın talebi üzerine hazırlanan teklif görüşüldü.

Teklife ilişkin komisyon raporunda vakfın; Türkiye genelinde yüksek öğrenim gören üniversite öğrencilerine, öğrenim bursu, yurt-misafirhane hizmetleri sunarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan protokoller kapsamında muhtelif projeler ve bedelsiz bina tahsisleri ile barınma ve eğitimlerine destek olduğu kaydedildi.

BİNA TAHSİSİ İSTEDİLER

Bu kapsamda üniversitelerin ve okulların açıldığı yeni dönemde söz konusu vakfın sosyal sorumluluk ilkesi gereği öğrencilere nezih ve güvenilir ortamlarda barınabilmelerini sağlamak adına yurt-misafirhane hizmeti vermek, topluma faydalı gençlik organizasyonları yaparak milli ve manevi değerleri yüksek nesiller yetiştirebilmek için hizmet edebilecekleri bir binanın Esenler Belediyesi ile yapılacak ortak protokol çerçevesinde taraflarına tahsis edilmesini talep ettikleri belirtildi. İlgili komisyonlar, Esenler Belediyesi ile Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı arasında proje ve protokol yapılmak için belediye başkanı Tevfik Göksu ve başkan yardımcısı Abdülkadir Şengör'e ayrı ayrı yetki verilmesini uygun buldu. Mecliste yapılan oylamada, protokol yetkisi kararı oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri karara muhalefet etti.

VAKFIN MİSYONU VE VİZYONU

Web sitesinde vakfın misyonu ve vizyonu şöyle anlatılıyor:

“Kuran-ı Kerim-i okuyan, okuduğunu anlayan, yaratanı ve yaratılanları seven, yaratıcısına güvenen, insanlığa ve İslam ümmetine değer katacak bireyler yetiştirmek. Vizyonumuz; ileri düzeyde Arapça okuyan, anlayan ve konuşabilen olmak. İleri düzeyde İngilizce okuyan, anlayan ve konuşabilen olmak. Kuranı Kerimi talim ve tecvit kurallarına göre ezberlemek, kuran hafızı olmak. Diyanet işleri bünyesinde görev alabilecek müftü, vaiz, imam, kurs öğreticisi yetiştirmek. Dünya üzerindeki yanlış İslam algısının önüne geçecek, gündem sahibi ehlisünnet âlimler yetiştirmede basamak olmak. İnançlı, ilkeli, geçmişin mirasını taşıyan, geleceği şekillendirme azim ve kararlılığına sahip, özgüveni yüksek, yüksel idealler sahibi bir nesil inşa etmek.”

İBB PROTOKOLLERİ İPTAL ETMİŞTİ

İBB, AKP yönetimindeyken birçok vakıf ve dernek ile yurt hizmeti vermeleri için benzer protokoller yapılmıştı. Vakıflar, İBB'nin mülklerini bedelsiz olarak kullanıp, giderlerini karşılatarak yurt işletmişlerdi. Yeni yönetim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Artık cemaatlere, vakıflara hizmet dönemi bitti” diyerek bu protokolleri iptal etmişti. Ve ardından İBB kendi imkanları ile bu eğitim döneminde 3 öğrenci kız öğrenci yurdu açtı.

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