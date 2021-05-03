AKP’li belediyeden gri pasaport açıklaması: Karar çıktı ama göndermedik

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, belediyeler aracılığıyla Türkiye’den Almanya’ya gri pasaportla (hizmet pasaportu) gönderilen kişilere Ulubey belediyesini de ekleyerek 53 kişiye gri pasaport verildiğini ileri sürüp, belediye meclis kararını ve isim listesini sosyal medya hesabında paylaştı. Listenin başında AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan’ın bulunduğuna dikkat çeken CHP’li Adıgüzel, “Listenin çoğunun Ulubey dışından olduğu bilgisi de var. Valilikten aldığımız bilgiye göre bir pasaport işlemi Ordu ilinden yapılmamış. Şimdi Ulubey Belediyesi açık ve net açıklamak zorundadır. Sizin belediye olarak çoğu Ordu dışından olan bu 53 kişinin yurtdışına çıkışı için aracı olmaktaki amacınız ve Ulubey’in çıkarı nedir?” diyerek konunun araştırılmasını istedi.

BAŞKAN TÜRKCAN: GRİ PASAPORTLA 53 KİŞİ GÖNDERİLMEDİ

Ordu’nun AKP’li Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP’li Mustafa Adıgüzel’in iddialarının doğru olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi; “CHP Ordu Milletvekili Mustafa ADIGÜZEL tarafından 01/05/2021 tarihli bir takım video ve sosyal medya paylaşımları vasıtası ile Belediyemiz hakkında asılsız ithamlarda ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunulmuş ve 53 kişinin Belediyemiz tarafından usulsüz yollar ile yurtdışına gönderildiği algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Belediyemiz tarafından yurt dışına gri pasaport ile 53 kişi gönderildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

“VEKİL ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR”

Ulubey Belediye Başkanlığı, CHP’li Mustafa Adıgüzel’in açıklamalarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Öncelikle belirtmek isteriz ki; Sayın araştırmacı milletvekili tarafından belediyemiz vasıtası ile herhangi bir kişiye gri pasaport alınıp alınmadığı ve akabinde yurtdışı gezisi gerçekleşip gerçekleştirilmediği çok iyi bilinmesine rağmen kamuoyunu yanıltmak maksadı ile bu soruların cevapları verilmemektedir. Sayın Milletvekili yine yanlış ve dedikodudan ibaret, kaynağı belli olmayan bilgiler ile aceleci davranarak vekili olduğu şehrin belediyesinden bilgi almadan açıklamada bulunmuştur”

“BAŞKANIN DİKKATİ SAYESİNDE GEZİYE İZİN VERİLMEDİ”

Ulubey Belediye Başkanlığı’ndan yapılan söz konusu açıklamada, aynı kişi ve derneğin ülke genelinde çok sayıda belediyeye aynı davet mektubunu gönderdiğini vurgulanarak, “02.07.2020 tarihi itibariyle Belediyemize de bu davet mektubu gelmiştir. Gelen davet mektubu üzerine 04.08.2020 tarih ve 30 sayılı meclis kararı, meclisi teşkil eden tüm partili üyeler (AK PARTİ, CHP, MHP) tarafından oybirliği ile alınmıştır. Karar akabinde Belediye Başkanımız İsa Türkcan'ın dikkati, haricen yapmış olduğu araştırmaları ve konunun Ordu Valimiz ile paylaşılarak istişare edilmesi sonucu bu gezinin uygun olmayacağı değerlendirilmiş ve belediyemiz tarafından herhangi bir başvuru veya girişimde bulunulmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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